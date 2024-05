Експерт по щастие разкрива топ изречения, които да използваме всеки ден

Искате да бъдете щастливи? Ето как може да го постигнете

Прекарах последното десетилетие, потопена в науката за щастието и научих, че нашите взаимоотношения са най-важният фактор, допринасящ за нашето лично благополучие, казва Стефани Харисън, експерт по щастие.

"Докато пишех новата си книга „New Happy: Getting Happiness Right in a World That’s Got It Wrong“, открих, че има две основни пречки, които пречат на по-добрите взаимоотношения – и следователно на по-щастливия живот: никога не сме учили как да изграждаме здрави и подкрепящи взаимоотношения, но това е умение, което, както всяко друго, трябва да се култивира. Освен това живеем в свят, който затруднява инвестирането на време за усъвършенстване на това умение и изграждане на взаимоотношения, които често в крайна сметка остават на заден план пред работата и други отговорности", казва Стефани.

Ето добрата новина: Вашите думи имат силата да накарат някой друг да се почувства видян, чут и обичан. И създавайки щастие за някой друг, вие в крайна сметка го изживявате сами.

Всеки ден опитвам да използвам 10 изречения, за да поддържам връзките си процъфтяващи и да прилагам на практика това, което съм научил за щастието, добавя Харисън.