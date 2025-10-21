От учители към ментори: Как дигитализацията преобръща обучението?

Днес пътят към знанието е по-кратък, но и изисква повече самодисциплина, казва Стилиян Запорожанов

Как дигитализацията промени начина, по който хората учат и се развиват професионално? Има ли място за традиционното образование в ерата на онлайн обучението? Как се променя ролята на преподавателя в ерата на изкуствения интелект? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Стилиян Запорожанов, онлайн предприемач и експерт по дигитален маркетинг.

„Според мен всеки човек учи, за да постига конкретни цели в своя живот — дали материални, дали финансови, дали личностни. Когато човек желае да започне обучение, той иска да постигне тези цели максимално бързо, ефикасно и с колкото се може по-малко трудности. Дигитализацията направи така, че ние като хора да искаме още по-бързо да постигаме резултати, защото постоянно намираме информация и хора, които споделят знанията си. Така дигиталното обучение промени всичко из основи. Днес пътят към знанието е по-кратък, но и изисква повече самодисциплина“, заяви Запорожанов.

Той обясни, че онлайн обучението решава реални проблеми, които човек среща ежедневно в работата си и му позволява да ги решава бързо и ефикасно.

„Традиционното обучение по-скоро те подготвя за евентуални проблеми в бъдеще. На теория то е полезно, но на практика онлайн обучението е това, което днес ни е нужно, за да се развиваме по-бързо в дигиталния свят. Истината е, че резултатът зависи не от формата, а от човека и неговата мотивация“, казва експертът.

По отношение на ролята на преподавателите, Запорожанов коментира, че ги определя по-скоро като ментори.

„Истинският ментор е този, който запалва искрата, кара хората да мислят критично и да мечтаят. Той не ти казва какво да мислиш, а ти показва рамките, в които сам можеш да намериш посоката си. Ролята на преподавателя днес е да бъде коректив, да помогне на младите да се ориентират в шума на социалните мрежи и да използват технологиите съзнателно. Само учителите, които приемат промяната и я използват в полза на учениците, ще успеят да се свържат с тях на един и същ език“, допълни той.

Предприемачът бе категоричен, че почти нищо друго няма значение, освен средата, защото тя е най-големият учител.

„Тя формира навиците ни, ценностите ни и начина, по който гледаме на успеха. Ако човек иска да се развива, не трябва да тръгва сам – нито дори само с изкуствен интелект. Нужна е общност, която ще го подкрепи, ще му покаже пътя и ще го предпази от грешки. Истинските ментори не ти казват как да успееш, а ти показват как са се справили с трудностите“, обясни Запорожанов.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

