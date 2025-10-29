Дума на деня: Дебит

Какво означава понятието "дебит"?

Дебит е основно понятие в счетоводството и финансите. То се използва за записване на операции, които увеличават стойността на активите или разходите на едно предприятие, или намаляват неговите пасиви и приходи. Всяка стопанска операция се записва едновременно по дебита на една сметка и по кредита на друга, което осигурява баланса между активи и пасиви.

В банковия контекст дебитът отразява намаляване на наличността по дадена сметка. Когато клиент извърши плащане или тегли пари, сумата се записва по дебита на неговата банкова сметка. Оттук идва и понятието дебитна карта – с нея клиентът използва собствени средства, които вече са налични по сметката му, а не заемни, както е при кредитната карта.

Дебитът може да се разглежда като движение на стойност в посока на намаляване на ресурсите на даден субект или икономическа система. Той е важен елемент за проследяване на финансовите потоци, отчетността и управлението на капитала. Чрез дебитните записи предприятията и институциите могат да следят как се използват техните средства и как се изменя финансовото им състояние във времето.

