Киберсигурност Експерт разкри как да се пазим от пробиви в сигурността след скандала с откраднатите данни от Gmail

Експерт разкри как да се пазим от пробиви в сигурността след скандала с откраднатите данни от Gmail

bTV Бизнес екип

Ето какво да правим и какво не

Хората може би се чудят как да защитят своите онлайн акаунти, а експерт по сигурността сподели своя ключов съвет. В днешно време всички ние имаме множество онлайн акаунти. От имейли и страници в социалните медии до сайтове за онлайн пазаруване и всякакви приложения на телефоните ни, вероятно имате повече акаунти, отколкото дори осъзнавате или помните.

Обикновено ще сте наясно, че е имало нарушение на данните на един от вашите акаунти и ще получите имейл или известие на телефона си, което ви информира, но понякога може да отнеме известно време, за да бъде открито изтичането.

Такъв беше случаят с нарушение, което се случи през април тази година, което доведе до потресаваща кражба на 183 000 000 пароли.

Киберизмамници се представят за спасители – как пенсионер изгуби 20 000 евро

Какво се случи през април?

Инцидентът вече е доведен до знанието на хората чрез Have I Been Pwned (HIBP), уебсайт, който проследява нарушенията на данните и предупреждава потребителите. Той е управляван от Трой Хънт, австралийски кибер експерт. В доклад, добавен към сайта на 21 октомври, HIBP съобщава на потребителите: Данните съдържат 183 милиона уникални имейл адреса, заедно с уебсайтовете, в които са въведени, и използваните пароли.

„След нормализиране и дедупликиране на данните, останаха 183 милиона уникални имейл адреса, всеки от които е свързан с уебсайта, където са били заснети идентификационните данни, и използваната парола.“ Този набор от данни вече може да се търси в HIBP по имейл адрес, парола, домейн и сайта, на който са въведени идентификационните данни.“

Въпреки че много доставчици са били жертви на пробива, сега е разкрито, че Gmail е бил силно засегнат. Хънт каза пред Mail Online, че „всички основни доставчици имат имейл адреси там“, добавяйки: „Те са отвсякъде, където можете да си представите, но Gmail винаги е силно застъпен.“

Какво каза Google?

В изявление пред The ​​Sun, говорител на Google заяви, че докладът на HIBP „обхваща известна дейност на кражба на информация, която е насочена към много различни видове интернет активност“. 

Те продължиха: „Няма нова, специфична за Gmail атака. Ние защитаваме потребителите от тези атаки с многослойни защити, включително нулиране на пароли, когато се сблъскаме с кражба на идентификационни данни като тази.

Хакери разпространиха личните данни на 5,7 млн. пътници на тази авиокомпания

Как можете да предотвратите нарушения на сигурността?

Има едно малко нещо, което шокиращо много от нас правят, а именно да имат една и съща парола за всичко.

Според DTP Group, над шест милиона души само във Великобритания признаха, че правят това. Малко над 19% от участвалите в проучване казаха, че използват уникална парола за всеки от своите акаунти.

Имайки това предвид, Гай Хокридж, ръководител на отдела за информационни технологии и сигурност в DTP Group, призова хората да използват множество пароли.

Той предупреди: „Повторното използване на пароли остава един от най-последователните и предотвратими двигатели на поглъщането на акаунти. Нашето проучване показва, че малцинство от хора предприемат простата стъпка да използват уникални идентификационни данни, че една единствена промяна в поведението, комбинирана с многофакторно удостоверяване и мениджъри на пароли, би намалила значителна част от успеха на „пълненето на идентификационни данни“ и фишинга.“

