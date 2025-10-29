Експерт разкри как да се пазим от пробиви в сигурността след скандала с откраднатите данни от Gmail

Ето какво да правим и какво не

Хората може би се чудят как да защитят своите онлайн акаунти, а експерт по сигурността сподели своя ключов съвет. В днешно време всички ние имаме множество онлайн акаунти. От имейли и страници в социалните медии до сайтове за онлайн пазаруване и всякакви приложения на телефоните ни, вероятно имате повече акаунти, отколкото дори осъзнавате или помните.

Обикновено ще сте наясно, че е имало нарушение на данните на един от вашите акаунти и ще получите имейл или известие на телефона си, което ви информира, но понякога може да отнеме известно време, за да бъде открито изтичането.

Такъв беше случаят с нарушение, което се случи през април тази година, което доведе до потресаваща кражба на 183 000 000 пароли.

Какво се случи през април?

Инцидентът вече е доведен до знанието на хората чрез Have I Been Pwned (HIBP), уебсайт, който проследява нарушенията на данните и предупреждава потребителите. Той е управляван от Трой Хънт, австралийски кибер експерт. В доклад, добавен към сайта на 21 октомври, HIBP съобщава на потребителите: Данните съдържат 183 милиона уникални имейл адреса, заедно с уебсайтовете, в които са въведени, и използваните пароли.

„След нормализиране и дедупликиране на данните, останаха 183 милиона уникални имейл адреса, всеки от които е свързан с уебсайта, където са били заснети идентификационните данни, и използваната парола.“ Този набор от данни вече може да се търси в HIBP по имейл адрес, парола, домейн и сайта, на който са въведени идентификационните данни.“

Въпреки че много доставчици са били жертви на пробива, сега е разкрито, че Gmail е бил силно засегнат. Хънт каза пред Mail Online, че „всички основни доставчици имат имейл адреси там“, добавяйки: „Те са отвсякъде, където можете да си представите, но Gmail винаги е силно застъпен.“

Какво каза Google?

В изявление пред The ​​Sun, говорител на Google заяви, че докладът на HIBP „обхваща известна дейност на кражба на информация, която е насочена към много различни видове интернет активност“.

Те продължиха: „Няма нова, специфична за Gmail атака. Ние защитаваме потребителите от тези атаки с многослойни защити, включително нулиране на пароли, когато се сблъскаме с кражба на идентификационни данни като тази.

Как можете да предотвратите нарушения на сигурността?

Има едно малко нещо, което шокиращо много от нас правят, а именно да имат една и съща парола за всичко.

Според DTP Group, над шест милиона души само във Великобритания признаха, че правят това. Малко над 19% от участвалите в проучване казаха, че използват уникална парола за всеки от своите акаунти.

Имайки това предвид, Гай Хокридж, ръководител на отдела за информационни технологии и сигурност в DTP Group, призова хората да използват множество пароли.

Той предупреди: „Повторното използване на пароли остава един от най-последователните и предотвратими двигатели на поглъщането на акаунти. Нашето проучване показва, че малцинство от хора предприемат простата стъпка да използват уникални идентификационни данни, че една единствена промяна в поведението, комбинирана с многофакторно удостоверяване и мениджъри на пароли, би намалила значителна част от успеха на „пълненето на идентификационни данни“ и фишинга.“

