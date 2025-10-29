Не костюмите, а цените на лакомствата правят Хелоуин страшен тази година

С колко са се увеличили цените на шоколадовите изделия спрямо миналата година?

Докато децата подготвят костюмите си за обиколката „пакост или лакомство“, производителите на шоколад и бонбони изчисляват увеличението на разходите си. Заради поскъпналото какао компаниите – от бутикови шоколатиери до гиганти в сладкарската индустрия – променят начина, по който продават продуктите си.

За потребителите това означава по-малки опаковки, по-високи цени и по-малко съдържание на какао – тоест, по-малко „шоколадов“ шоколад. Според анализ на Groundwork Collaborative, базиран на данни на NielsenIQ и цитиран от CNN, сладките са средно с 10,8% по-скъпи тази година в сравнение с миналия Хелоуин, докато през 2024 г. повишението беше едва 2,1%.

Поскъпването стига до крайния потребител

Хелоуин в България не е толкова масов празник, но поскъпването на шоколада се усеща осезаемо. Според статистиката на онлайн платформата „Знам цените“, през последните девет години (2015–2024 г.) шоколадовите изделия са поскъпнали с 53,84%, а при захарните изделия увеличението е още по-значително – 70%.

Данните на чуждестранната платформа Selina Wamucii показват, че цените на шоколада в България към май 2025 г. са се увеличили с 22,8% спрямо същия период на предходната година. Основните фактори са рязкото поскъпване на какаото през 2024–2025 г., високите разходи за енергия и продължаващите проблеми в глобалните вериги за доставки.

Цените на едно на шоколада през октомври 2025 г. варират между 5,44 и 21,78 щатски долара за килограм, което в български левове се равнява на приблизително 10,17 – 40,73 лв./кг.

По-малко шоколад и по-високи цени

Според икономиста на Wells Fargo Дейвид Бранч потребителите в бъдеще ще забелязват все по-често явлението „шринкфлация“ – по-малко продукт в същата опаковка. От Hershey дори съобщават, че ще променят „ценовата политика“ за продуктите си – корпоративен евфемизъм за по-малки количества при същата цена, пише CNN.

Някои производители намаляват съдържанието на какао, като продават шоколад с 65% какао вместо 75%, за да компенсират разходите. В същото време продажбите на желирани и кисели бонбони растат с 7% годишно, а компаниите ги произвеждат все повече – по-евтини са от шоколада и отговарят на вкуса на младите потребители.

Маркетинговите отдели също въвеждат нови вкусове, които не изискват толкова какао – като например вкус на канелени препечени филийки.

Проблема са какаовите зърна

В основата на поскъпването стоят самите какаови зърна. Цените им се повишиха с 178% през 2024 г. спрямо предходната година, след като вече бяха скочили с 61% през 2023 г., сочат данни на FactSet. Лошите реколти в Гана и Кот д’Ивоар, които заедно произвеждат 60% от световното какао, и ефектите от климатичните промени допълнително усложняват ситуацията.

Въпреки че какаовите фючърси са спаднали с 46% от началото на 2025 г., потребителите още усещат ефекта от скъпите зърна, закупени през 2024 г.

