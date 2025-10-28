Къде в София е най-изгодно да купите имот?

Динамиката на пазара на жилища в София е изключително активна в момента, казва Диляна Христова

Каква е динамиката на пазара на имоти у нас в момента? Какви са плюсовете на купуването на имот на зелено? Как да сме сигурни какво купуваме при покупка на имот на зелено? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Диляна Христова – строителен инвеститор.

„Динамиката на пазара на жилища в София е изключително активна в момента. Причините са различни, включително ниските лихви по ипотечните кредити и очакваното въвеждане на еврото. След присъединяването към еврозоната се очаква успокояване на пазара“, заяви Христова.

Тя допълни, че не очаква срив на продажбите, като по думите й продажби ще има, просто обемът може да намалее.

„Балон на пазара в момента няма, тъй като локалните фактори рядко предизвикват балон сами по себе си“, обясни експертът.

Христова коментира и кои са най-изгодните райони в София за покупка на имот.

„Най-изгодни са районите с голяма конкуренция и активен строителен пазар като „Кръстова Вада“ или „Манастирски ливади“. Там има повече сгради в строеж и повече продавачи. Южните райони като „Лозенец“ имат малко строителство, което води до по-високи цени. Локацията остава ключов фактор, особено за купувачите, които инвестират с цел отдаване под наем. Удобството на транспорт, училища и социална инфраструктура също играят важна роля“, обясни тя.

Според строителния инвеститор покупката на ново строителство вече не означава компромис с качеството.

„Технологиите, смарт системите и изкуственият интелект гарантират по-добро изпълнение. Старите панелни и ЕПК сгради постепенно губят привлекателност. Хората мигрират от старо към ново строителство заради естетика и дълготрайност. Луксозното строителство никога не е било чувствително на кризи – остава стабилен пазар“, каза още Христова.

Тя обясни и дали има фактори, които могат да намалят цената на жилище и какво може да оскъпи покупката.

„Цената на първия етаж може да е по-ниска заради шум и липса на гледка. Последните етажи обикновено държат високи цени заради пентхауси и тераси. Добрите изолации намаляват проблемите с течове или топлинни загуби. Цената на апартаментите се определя и от вложените материали – дори дребни екстри като златни дръжки могат да повлияят значително“, допълни експертът.

Тя обърна внимание и че хората трябва да внимават, когато искат да купят имот на зелено.

„Най-важното при имот на зелено е проверката на строителя и инвеститора. Интернет отзивите не винаги са достатъчни – по-добре е да имате познати или специалисти, които дават реална оценка. Предварителният договор е ключов за правната защита на купувача. Доверен инвеститор гарантира спокойствие и сигурност. Високият имидж на инвеститора е най-голямата гаранция за успешното завършване на проекта“, подчерта Христова.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

