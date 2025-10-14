AI променя работата: Кои позиции изчезват и кои ще оцелеят?

Богой и Никола Богданови прогнозират, че AI ще поеме много тривиални функции

Как да преценим кои задачи е безопасно да делегираме на AI и кои изискват човешка преценка? Кои работни позиции ще бъдат заменени от изкуствения интелект? Възможно ли е AI да доведе до по-голяма безработица сред младите и неопитни хора? На тези въпроси отговарят софтуерните инженери Богой и Никола Богданови в Бизнес Видео Подкаст.

„Хората, които в момента извършват повтаряща се работа, която не изисква мисъл, са застрашени. Едни и същи задачи, ден след ден, по всяка вероятност ще бъдат автоматизирани. Никой човек няма да ги изпълнява. Това означава, че junior позициите, особено в IT, ще намаляват, а летвата за експертизата, очаквана от начинаещите, ще се вдига“, казва Богой Богданов.

По думите им AI ще поеме много тривиални функции, което ще промени начина, по който хората комуникират и работят заедно.

„Новата реалност изисква засилване на човешките умения – комуникация, колаборация, самоорганизация. Само така екипите ще могат да решават сложни проблеми, които AI сам не може да управлява“, обясняват софтуерните инженери.

Те допълват, че AI навлиза в ежедневната работа на компаниите, но не е просто дигитализация на процесите.

„Той може да изпълнява рутинни задачи, да генерира идеи и да служи като партньор за мислене. В бъдеще ще се изисква хората да го използват правилно, за да постигат по-големи резултати с по-малко усилия“, посочва Никола Богданов.

Двамата експерти подчертават, че способността за гъвкавост в бизнеса става все по-ключова и точно това се корени в „agility подхода“.

„Способността да бъдем гъвкави в бизнеса е от решаващо значение. Животът на компаниите се скъсява – успешните вече оцеляват средно между 5 и 7 години, вместо 30. "Agility подходът" означава бърза адаптация към непредвидими ситуации чрез самоорганизация, креативност и ефективна екипна работа“, обяснява Никола Богданов.

Експертите посочват и че ролята на мениджъра се променя значително.

„Традиционният мениджър е този, който знае всички отговори и раздава задачи. В гъвкавия модел ролята му се променя – той обединява хората, той ги овластява, насочва ги и им дава инструментите, от които се нуждаят. Така екипът може да решава проблеми колективно и по-бързо, използвайки знанията и уменията на всички“, обясняват експертите.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN