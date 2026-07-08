Две момчета, едно име и един общ старт: Как се прави бизнес преди 20 г.?

Как двама млади програмисти превърнаха идея в бизнес

Какво се случва, когато събереш на едно място двама амбициозни програмисти, които не само споделят еднакви цели, но и... едно и също име? Ражда се една от най-младите и интересни софтуерни компании у нас – Devids.

Основана през 2024 г. от Давид Петков и Давид Христов, когато и двамата са все още под 20-годишна възраст, компанията бързо преминава през класическия път на предприемачеството: от грешните стратегии до създаването на софтуерен продукт, който днес променя цял един сектор в България.

От онлайн задачите до общата визия

Историята на Devids започва там, където започват историите на много съвременни технологични таланти – в дигиталното пространство.

„Запознахме се онлайн по време на обучението ни в Софтуни. Там обсъждахме и решавахме заедно задачите, които ни поставяха. Скоро разбрахме, че учим в едно училище и че и двамата се казваме Давид“, казва Давид Петков.

„Разбрахме, че искаме да създадем компания заедно, след като бяхме работили в екип по множество проекти и усетихме, че имаме напълно еднакви цели и обща визия за бъдещето.“, добава Давид Христов.

Професионалната химия между тях работи безотказно. След множество съвместни проекти те усещат, че гледат в една посока. Името на бъдещата им компания идва съвсем естествено като перфектна математическа формула. Съчетание от думата Developer (програмист) и името David. Тъй като са двама – се ражда Devids.

В самото начало обаче реалността ги приземява бързо.

Снимка: Linkedin

„В самото начало, честно казано, нямахме представа какво точно означава "проблем на пазара". Водихме се изцяло от интереса ни към програмирането и разучаването на нови технологии.“, признава Давид Христов.

Първоначалната им идея за платформа в помощ на млади програмисти така и не се реализира, но се превръща в перфектния полигон, на който първите 5 човека от екипа се сработват по техните стандарти.

Офис в Discord и първите стъпки

От първия ден до днес двамата работят изцяло дистанционно.

„Може да се каже, че офисът ни е платформата Discord. С Давид говорим по цял ден, всеки ден, включително и докато работим. С останата част от екипа често сме в онлайн срещи и работни разговори, в които всеки си работи по своите задачи, но има възможността да говори с другите по всяко време, точно както в офис.“, казва Петков.

„След обучителния проект започнахме да търсим клиенти, които имаха нужда от разработка на софтуер. Това ни беше първоначалната идея.“, добавя Давид Петков.

Когато решават, че са готови да продават услугите си, момчетата се сблъскват с първото голямо предизвикателство – „студените обаждания“ и съобщенията в LinkedIn не носят резултат. Оказва се обаче, че проблемът не са техните години, а липсата на фокус. Не знаят какво точно предлагат и на кого.

Те поемат проект за изработка на сайт за балетна школа, ръководена от техни познати.

„Работата по сайта им ни отвори очите за голям проблем в сектора на българските школи и спортни клубове“, споделя Давид Петков.

Оказва се, че администрацията на тези центрове е в хаос - остарели методи за следене на такси, сложна логистика и трудна комуникация с родителите. Давид Христов и колегата им Стефан Петров вече имат разработен сходен проект за ученическо състезание година по-рано. Те взимат този код за база и така се ражда Classes.bg – платформата, която днес се превръща в техния флагман.

Възрастта като редимство или пречка?

Снимка: Linkedin

В българската бизнес среда често съществува скептицизъм към младите, но опитът на Devids опровергава този мит. И двамата съоснователи са категорични, че младостта им по-скоро отваря врати, отколкото да ги затваря.

„В началото си мислех, че годините ще са пречка и хората няма да искат да ни се доверят, но трябва да кажа, че се случва точно обратното. Голяма част от хората ни се радват, искат да ни помогнат, а клиентите ни се доверяват, защото усещат, че разбираме от технологии и имаме ясна цел и визия. Подредени сме и се стараем.“, разказва Давид Христов.

Разногласия между двамата не липсват, но ги приемат като част от работния процес. Според тях най-добрите решения идват след открит разговор, аргументи и готовност егото да остане на заден план.

Операционната система за извънкласни дейности

Снимка: Linkedin

Devids развива едновременно клиентски проекти и собствени SaaS продукти (като Classes.bg и Insightify). Основният им фокус в момента е Classes като целта е да се дигитализира сектора на частните школи (танцови, спортни, езикови, арт). Проучванията им сред стотици обекти в страната показват огромна нужда от автоматизация.

„Ние не просто съхраняваме данни, а изграждаме "операционната система" за този пазар, заставайки директно по оста Школа, Инструктор, Клиент", обяснява Давид Петков.

"Ефектът от тази визия вече е налице. Обратната връзка от школите показва, че Classes им пести 80% от административното време. Това отваря изцяло нови врати за преподавателите."

AI като ежедневен инструмент

Снимка: Linkedin

Изкуственият интелект вече е част от ежедневната работа на екипа.

Според Давид Христов всяка технологична компания трябва първо да използва AI, за да подобри собствените си процеси, преди да го предлага като решение на клиентите си.

В Devids инструментите с изкуствен интелект се използват при програмирането, комуникацията, маркетинга и вътрешната организация. Екипът разработва и собствени автоматизации за SEO и рекламни кампании, които им позволяват да работят с ефективност, характерна за значително по-големи компании.

Следващата цел

Засега фокусът остава върху българския пазар, но плановете са по-далечни.

„Визията никога не е била свързана само с един продукт или само с България. Искаме след няколко години, когато някой в региона говори за управление на школа или извънкласни дейности, първото име, за което се сеща, да бъде Classes“, казва Давид Христов.

Историята на Devids започва със съвместно решаване на задачи онлайн. Днес тя показва как една навременна среща, ясното разпознаване на реален проблем и постоянството могат да превърнат ученически проект в компания с амбиция да промени цял пазар. Оказва се, че най-големият им капитал не са десетките години опит, а нещо много по-ценно: липсата на умора и цинизъм. Онзи специфичен глад за доказване, който те кара да стоиш в Discord до 3 през нощта, пишейки код за бъдещето, в което вярваш.

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук: