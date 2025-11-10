Младите будители:17-годишен създава огнеупорна боя с потенциал да промени индустрии

След години труд и десетки експерименти, младият изобретател вече има инвестиция и международни награди

Този понеделник в рубриката „Младите будители на България“ ви разказваме за Иван Георгиев. Той е само на 17 години, но вече е сътворил нещо, което има потенциала да спасява човешки животи.

Иван е човекът зад компанията BlazeGuard и нейната огнеупорна боя. Тя е създадена да издържа на изключително високи температури, което отваря врати за приложението ѝ в строителството, транспорта и дори в свръхтехнологии като космическите.

От ученическа лаборатория до изобретението

Любовта към науката го "запалва" още в осми клас, когато участва в състезание по химия и инженерство. Вместо да работи по стандартен проект, Иван решава да създаде плочки, устойчиви на огън – това се превръща в неговата отправна точка.

„От малък се интересувах от науката, особено от химията и инженерните науки. Пътят ми започна в осми клас, когато създавах прототип на огнеупорни плочки за състезание“, спомня си Иван.

След като печели награда, баща му, който е и неговото най-голямо вдъхновение, го насърчава да продължи. Така, в домашната лаборатория, с много експерименти и упоритост, се ражда идеята за BlazeGuard.

Години на постоянство и наука след училище

През следващите четири години Иван се посвещава на „рецептата“ си. Чел е учебници по материалознание на университетско ниво и всеки ден след училище е правил проби със съставки, които е намирал в аптеки и магазини за строителни материали. Целта му е била двойна: ефективност и ниска цена, за да може продуктът да бъде достъпен за широка публика.

Той развива около 60 варианта на боята, докато най-накрая стигне до формулата. През 2024 г. в Берлин Иван е награден със златен и сребърен медал на европейското събитие за предприемачество YouthStart. Това отличие му носи „малко повече признание“ от личности в сферата на иновациите в България. Днес Иван вече е привлякъл инвестиция в размер на 25 хил. евро, която ще използва за по-нататъшна разработка и лабораторни тестове.

Как работи BlazeGuard?

Иван обяснява изобретението си просто, но с впечатляваща техническа точност, което показва колко навътре е в материята:

„Боята работи по начин, който комбинира две технологии – тази на керамичната защита и технологията на набъбването. Когато материалът се нагрее, той отделя газове и създава слой, който разширява покритието и предпазва структурата. Така се запазва цялостта и се повишава устойчивостта на екстремни температури.“

След повече от 60 неуспешни опита и месеци работа, Иван открива формулата, която наистина издържа. За него провалът е просто част от пътя:

„Провалът е част от успеха. Провалил съм се 60 пъти, за да мога на 61-вия да постигна това, което искам,“ казва с усмивка.

Приложение в реалния свят

BlazeGuard може да се използва навсякъде, където огънят е заплаха — от жилищни и обществени сгради до железопътни мрежи и енергийни инсталации.

„В строителната и железопътната индустрия има огромен потенциал. Може да се използва като облицовка на вътрешни стени, върху метални повърхности, в електропреносни съоръжения. Абсолютно всичко, което има нужда от защита — от къси съединения или от пожари,“ обяснява Иван.

Амбицията му обаче не спира дотук. В бъдеще той вижда BlazeGuard като част от аерокосмическата индустрия, където се изисква най-висока степен на защита.

Мисията: иновация в полза на хората и природата

Освен огнеупорната боя, Иван и неговият екип вече работят върху нова разработка – биоразградима пластмаса, която се разтваря в солена вода.

„Целта ми е да помогна на хората – било с пластмаса, която пази околната среда, или с материал, който спасява животи,“ споделя той.

Уроците на младия изобретател

Въпреки успехите, Иван остава скромен и здраво стъпил на земята. За него най-важни са постоянството и вярата, че всяка грешка е крачка напред.

„Няма разлика между мен и останалите. Просто трябва да следваме целите си смело и да мечтаем,“ казва той.

„Искам да бъда пример за моите връстници.“, категоричен е младият изобретател.

