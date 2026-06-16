Имотна сделка от А до Я: Как да купим или продадем жилище без скъпи грешки?

В Бизнес Видео Подкаст гостува Иво Димовски - експерт по недвижими имоти

Как да купим имот без да допуснем скъпа грешка? Ще продължат ли да растат цените на жилищата? И какви проверки трябва да направим преди да подпишем сделка? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Иво Димовски - инвеститор и експерт по недвижими имоти.

Според него през последните години пазарът на имоти е дал възможност на много хора да реализират печалби дори без сериозен опит в сектора.

"През последните пет години почти всеки можеше да направи пари от имоти. Пазарът растеше постоянно и много хора печелеха само защото бяха влезли в точния момент", коментира Димовски.

По думите му обаче през 2026 г. вече се наблюдава забавяне в някои сегменти на пазара.

"Имаме по-малко търсене и повече предлагане. Това естествено води до корекции при част от имотите, особено при тези, които са били надценени", обясни той.

Експертът подчерта, че въпреки промените има сегменти, които продължават да бъдат силно търсени.

"Имотите, които предлагат добра среда за живот, винаги ще имат купувачи. Това са местата с добра инфраструктура, спокойствие и сигурност за семействата", каза Димовски.

Според него все повече хора купуват не просто жилище, а качество на живот.

"Хората вече не гледат само квадратните метри. Те търсят среда, в която децата им могат спокойно да играят, а ежедневието им да бъде по-удобно", допълни той.

Димовски коментира и интереса към панелните жилища, който остава висок въпреки възрастта на сградите.

"Панелните апартаменти продължават да се търсят, защото са в развити квартали с училища, детски градини и добра инфраструктура. Освен това предлагат повече реална площ спрямо част от новото строителство", обясни той.

По думите му въпросът за качеството на строителството не трябва да се свежда до противопоставяне между панелни и нови сгради.

"Има отлично ново строителство и има некачествено ново строителство. Същото важи и за по-старите сгради. Най-важни са изпълнението, материалите и поддръжката", смята експертът.

Той посочи, че една от най-честите грешки на купувачите е да започнат търсенето от бюджета, а не от собствените си нужди.

"Първо трябва да си отговорите как искате да живеете - близо до работа, до училище, в по-спокоен квартал или с повече зелени площи. След това идва изборът на имот и бюджетът", каза Димовски.

Според него купувачите трябва предварително да проучат кварталите, които ги интересуват, и едва след това да започнат работа с брокер.

"Колкото по-ясно знаете какво търсите, толкова по-лесно ще намерите правилния имот. Брокерът може да помогне много, но не може да вземе това решение вместо вас", допълни той.

Експертът обърна специално внимание и на избора на брокер.

"Добрият брокер трябва да познава отлично района, в който работи. Няма човек, който да е експерт за цяла София. Най-добрите специалисти познават в детайли няколко квартала и пазара в тях", смята Димовски.

По думите му юридическата проверка е сред най-важните елементи на всяка сделка.

"Брокерът помага за сделката, но адвокатът защитава интереса на клиента. Проверка на собствеността, тежестите и историята на имота може да спести много проблеми и сериозни финансови загуби", предупреди той.

Димовски посочи, че особено внимание трябва да се обръща при наследствени имоти и при сделки със стари жилища.

"Много хора разчитат, че щом има нотариален акт, всичко е наред. Истината е, че понякога проблемите са скрити дълбоко в историята на собствеността и могат да бъдат открити само след подробна проверка", обясни той.

Експертът коментира и темата за преговорите при покупка на имот.

"Най-голямата грешка е човек да започне разговора с въпроса за отстъпката. Първо трябва да разбере защо продавачът продава и какви са обстоятелствата около сделката. Тогава може да направи аргументирана оферта", каза Димовски.

Според него в настоящата пазарна среда купувачите имат по-добри позиции за преговори в сравнение с последните години.

"Преди година продавачите определяха правилата. Днес вече има повече пространство за договаряне и за постигане на по-добри условия за купувачите", смята той.

В заключение Димовски подчерта, че успешната имотна сделка не зависи само от цената.

"Най-скъпите грешки обикновено не са свързани с парите, а с липсата на информация и прибързаните решения. Добрата подготовка винаги струва по-малко от лошата сделка", каза още той.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

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