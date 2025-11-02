Трима приятели стават най-младите милиардери в света на 22

„Напускам офиса около 22:30 ч. шест дни в седмицата“

Mercor, стартъп за набиране на персонал, който подпомага най-големите лаборатории за AI в Силициевата долина, официално създаде най-младите милиардери в света, изградили собствено богатство. Тримата 22-годишни съоснователи, Брендън Фуди, Адарш Хиремат и Сурия Мидха, са приятели от гимназията и някогашни съотборници по дебати.

По-рано тази седмица стартъпът от Сан Франциско обяви, че е набрал 350 милиона долара в нов кръг на финансиране, воден от Felicis Ventures, с участието на големи инвеститори Benchmark, General Catalyst и Robinhood, оценявайки компанията на 10 милиарда долара. Новият капитал прави главния изпълнителен директор Брендън Фуди, техническия директор Адарш Хиремат и председателя Сурия Мидха най-новите милиардери на революцията в областта на изкуствения интелект, всеки от които притежава около 22% от компанията, според Forbes.

Младите вундеркинди от Силициевата долина

Дори в Силициевата долина, обсебена от младостта, където основателите на стартиращи компании са чествани от десетилетия, Mercor се откроява с възрастта на своите лидери. И тримата са стипендианти на Thiel – участници в програма, ръководена от консервативния милиардер инвеститор Питър Тийл, която отпуска стипендии на стойност 100 000 долара всяка година на млади хора, които се ангажират да не ходят в колеж. Днес те са се превърнали в емблематични представители на двайсетгодишните предприемачи от ерата на изкуствения интелект.

Новият статус на основателите на Mercor ги поставя начело в списъка на млади технологични предприемачи, чието лично състояние наскоро премина границата от 1 милиард долара. Те поемат титлата на най-младия милиардер, натрупал собствено богатство, от 27-годишния изпълнителен директор на Polymarket Шейн Коплан, който заемаше титлата само 20 дни след инвестиция от 2 милиарда долара от Intercontinental Exchange, собственик на Нюйоркската фондова борса (NYSE).

Преди него тази чест беше заета от Александър Уанг, съосновател на Scale AI, който беше най-младият милиардер, изградил собствено богатство, на 28 години. Неговата партньорка в компанията, Луси Гуо, стана най-младата жена милиардер в света на 30 години – отнемайки титлата от Тейлър Суифт.

Особено поразителна е младостта им: на 22 години и тримата са по-млади, отколкото е бил Марк Зукърбърг, когато е станал милиардер на 23 години.

Мидха, която празнува рождения си ден през юни, е най-младата от трите с около два месеца. Единствената жена, която е постигнала собствено богатство и е достигнала 1 милиард долара по-рано, е Кайли Дженър на 21 години, въпреки че по-късно Forbes понижи състоянието ѝ, след като разследване установи, че е надценила приходите на компанията си Kylie Cosmetics.

От студентски проект до гигант в областта на изкуствения интелект

Основана през 2023 г., Mercor започва като платформа, свързваща инженери от Индия с американски компании, търсещи специалисти на свободна практика. Инновацията на стартапа е AI базирана система за интервюта чрез виртуални аватари, която автоматизира процеса на подбор.

Впоследствие екипът открива нарастващо търсене на етикетиране на данни за модели на изкуствен интелект — и бързо превръща Mercor в ключов партньор на компании като OpenAI.

През 2025 г. тримата попадат в престижния списък Forbes „30 под 30“, а Mercor влиза в класацията Forbes Cloud 100. Само за шест месеца приходите на компанията нарастват от 100 на 500 милиона долара годишно.

Индустрия в смут и нарастваща конкуренция

Финансирането на Mercor идва в момент на динамични промени в сектора на данните и изкуствения интелект. През юни Meta придоби 49% от Scale AI за 14 милиарда долара, което разклати пазара и засили конкуренцията.

В същото време Surge и Turing AI също набират значителни инвестиции, докато Invisible укрепва партньорството си с OpenAI и Microsoft.

Mercor обаче вече е въвлечен и в съдебен спор – през септември Scale AI подаде иск за кражба на търговски тайни, твърдейки, че бивш служител е пренесъл над 100 поверителни документа.

„Това не е нещо, за което мислим твърде много“, коментира спокойно Фуди.

Корени в технологичното сърце на Калифорния

Фуди, Хиремат и Мидха израстват в технологични семейства в района на залива. И тримата са деца на софтуерни инженери.

Още като тийнейджър, Фуди печели пари, помагайки на приятели да получат повишения в Amazon Web Services.

Хиремат проявява интерес към пазара на труда още по време на обучението си в Харвард, където прави проучвания под ръководството на Лари Съмърс — бивш министър на финансите на САЩ и настоящ член на борда на OpenAI, който по-късно сам инвестира в Mercor.

„Нямаме време за лукс“

Въпреки внезапното си богатство, младите милиардери твърдят, че все още живеят скромно.

„Напускам офиса около 22:30 ч. шест дни в седмицата“, казва Фуди. „Нямаме време за лукс или за разсейване от това, което градим.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN