Ето какво стои зад този прибързан ход

Централната банка на Руската федерация от месеци провежда интензивна продажба на държавни златни резерви



Докато икономическото и политическото напрежение все още бушуват, от Москва идват данни, които показват, че руската държава е принудена да оттегли сериозни финансови мерки. Според съответните икономически източници, Централната банка на Руската федерация от месеци провежда интензивна продажба на държавни златни резерви. Бастионът от благородни метали, изграждан десетилетия, започна бързо да се топи и причините за тази стратегия вече не могат да бъдат скрити.

Основната причина за този внезапен обрат се крие в необходимостта от спешно закърпване на държавния бюджет. Поради високите разходи и промените в структурата на приходите от износ на енергийни ресурси, Москва е принудена да търси „бързи пари“ в сейфовете, за да поддържа ликвидността и стабилността на икономиката.

Статистиката показва, че Русия е продала десетки тонове злато от началото на годината, което представлява един от най-големите отливи на този благороден метал през последния четвърт век. Събраните средства незабавно се пренасочват към сметките на Министерството на финансите, за да се покрие огромният бюджетен дефицит, който натоварва държавата, пише Kurir.rs.

Икономическите анализи обаче разкриват друг интересен детайл - Русия не продава злато само за местна валута. Голяма част от тези транзакции се осъществяват чрез т. нар. суапови споразумения и директни продажби в замяна на китайски юани. Като се има предвид, че достъпът до западните финансови пазари и водещите световни валути е труден, китайската валута се превърна в основно убежище за диверсификация на валутните резерви и поддържане на външнотърговския обмен.

Това, което най-много хваща окото на анализаторите, е фактът, че тази тенденция е пълната противоположност на дългогодишната политика на Кремъл. В продължение на две десетилетия Русия беше един от най-големите купувачи на злато в света, натрупвайки над 1900 тона от метала, за да създаде т. нар. „финансова крепост“.

Днес тази стратегия е обърната. Златото, което трябваше да служи като дългосрочна гаранция за икономическа независимост, се превърна в средство за продължаващо оцеляване и стабилизиране на валутния курс на рублата. Въпреки че вътрешното производство в руските мини все още се опитва да компенсира загубите, темпото, с което златото се изчерпва от официалните държавни резерви, ясно показва, че икономическият натиск е достигнал точката, в която страната трябва да използва най-ценните си резерви.