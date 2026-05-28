Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп

Коя е DONA и защо може да е най-практичният образователен инструмент досега?

Живеем в света на бързото консумиране на информация. Докато повечето млади хора прекарват часове в TikTok, трима български студенти си задават различен въпрос: ами ако същият формат може да се използва не за безкрайно скролване, а за реално учене?

Така се ражда DONA, приложение за кратки образователни видеа, което комбинира swipe формата на социалните мрежи с теми като психология, език на тялото, комуникация, финанси и практически умения за живота. А тримата студенти, които стоят зад създаването са Денис Даскалов, втори курс в специалност „Маркетинг“, Константин Ботов, втори курс в специалност „Бизнес и Мениджмънт“ и Ерик Адам, втори курс в специалност „Изкуствен интелект и Програмиране.

„Започнахме от едно просто наблюдение - нашето поколение прекарва часове наред в TikTok и Reels, но в края на деня не остава нищо полезно. Едновременно с това училището и университетът не покриват голяма част от уменията, които реално ни трябват в живота.“, разказва Денис. „Решихме да вземем формата, който вече държи вниманието на младите, и да го напълним със смислено съдържание“.

Учене със swipe

Приложението преплита swipe форматът на TikTok и ученето на експертни умнеия тип Duolingo. Потребителят гледа кратки видеа, организирани в курсове, swipe-ва между тях и след всяко видео отговаря на кратък въпрос. Идеята е знанието да бъде поднесено бързо, достъпно и в познат за младите формат.

„За няколко минути научаваш нещо конкретно“, обяснява Ерик. „Съдържанието се изгражда върху реални източници - книги, учебници, утвърдена литература по съответната тема, които обработваме с помощта на AI, а след това хора, запознати с материята, преглеждат всичко преди да стигне до потребителя.“.

Знаете ли, че всъщност DONA е истински човек? Името на приложението е вдъхновено от тяхна приятелка – Дона, която те описват като човек с изключително богата култура.

„Училището не те учи как да живееш“

Според екипа най-големият проблем на традиционното образование е разминаването между теорията и реалния живот.

„Има огромна пропаст между това, което учиш в час, и това, което реално ти трябва, когато излезеш навън“, казва Константин. „Училището ти дава теория и обща култура, но не ти показва как да четеш хората около себе си, как да преговаряш заплата, как да се представиш на интервю. Ние се опитваме да запълним точно тази дупка с подобни практически умения“.

"Не виждаме Дона като заместител на училището, а като допълнение.", допълва Константин.

Темите, които младите търсят най-много, също говорят сами по себе си. В началото екипът качва курсове по класически образователни теми, включително българска история. Резултатът обаче ги изненадва.

„Никой не се заинтересува“, признава Константин. „В момента, в който качихме съдържание по език на тялото и психология, потребителите буквално захапаха.“

Днес именно езикът на тялото е най-гледаната категория в платформата.

TikTok модел, но с различна цел

DONA използва scroll/swipe механика, неизбежно напомняща TikTok. Това обаче води и до логичния въпрос не възпроизвежда ли приложението същия attention economy модел, който вече изтощава младите?

„Задавали сме си този въпрос много пъти“, казва Константин. „Разликата е, че след всяко видео има кратък въпрос, който прекъсва безсмисления scrolling. След десет swipe-а в TikTok не носиш нищо със себе си, а след десет видеа в DONA си научил нещо конкретно.“

Според тях идеята не е да се воюва с начина, по който младите консумират съдържание, а той да бъде използван по-смислено.

Стартъп между лекциите

Зад приложението стои млад екип, който все още съчетава проекта с университета. Това се оказва и едно от най-големите предизвикателства.

„Най-трудното беше да изградим процес, който едновременно е бърз и надежден“, казва Ерик. „Да можем да създаваме много съдържание, без компромис с качеството.“

Проектът засега се финансира основно със собствени средства и участия в стартъп състезания. Приложението е напълно безплатно, а бъдещ абонамент ще бъде въведен само ако предлага реална стойност.

„Не искаме да таксуваме просто заради самото таксуване“, казва Денис.

От образование към кариера

Следващата голяма стъпка за DONA е свързването на ученето с реални професионални възможности. Екипът вече води разговори с компании, за да изгради система, в която потребителите не само учат нови умения, но и виждат къде могат да ги приложат.

„Образованието и кариерата не би трябвало да са две отделни вселени“, казва Ерик.

Амбицията им е след пет години DONA да бъде не просто приложение за видеа, а платформа, която свързва младите хора с пазара на труда.

„Искаме да станем мостът между това, което младото поколение реално знае, и това, което пазарът наистина търси“, обобщава Денис.

