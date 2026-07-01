Casio открива първия си шоурум в България

Ето къде се намира новото пространство

Японският производител на часовници и електроника Casio разширява присъствието си на българския пазар с откриването на първия си фирмен шоурум в страната. Новото пространство е част от стратегията на компанията да бъде по-близо до своите клиенти и да предложи пълноценно представяне на продуктовото си портфолио. Официален партньор на Casio в България е Giuliani Watches & Jewellery, а шоурумът се намира на ул. „Париж“ №11 в София.

По време на представянето генералният директор на Casio Europe Марк Чембърс очерта развитието на компанията през последните години, представи финансовите резултати за 2025 г. и сподели визията на марката за развитието ѝ в Европа. По думите му България е пазар, който Casio познава добре, а партньорството с Giuliani продължава вече повече от две десетилетия.

Близо 80 години история

Casio е основана през 1946 г. в Япония от четиримата братя Кашио. По време на презентацията генералният директор на Casio Europe припомни, че философията на компанията остава непроменена от създаването ѝ - "Creativity and Contribution", или създаване на иновативни продукти, които допринасят за обществото.

Компанията започва развитието си с електронни калкулатори, а през 1974 г. представя първия си дигитален часовник Casiotron. Девет години по-късно се появява и серията G-SHOCK, разработена от инженера Кикуо Ибе с идеята да създаде часовник, устойчив на удари и екстремни условия.

Днес Casio развива няколко основни продуктови направления - часовници, калкулатори, музикални инструменти и друга потребителска електроника, като часовниците остават най-силният бизнес на компанията.

Часовниците носят над 1 млрд. евро приходи

Casio отчита ръст и през финансовата 2025 година. Представените данни показват, че нетните продажби на групата достигат 1,581 млрд. евро, което е увеличение от 5,5% спрямо предходната година.

Най-силно представящото се направление остава бизнесът с часовници. Продажбите в този сегмент достигат 1,058 млрд. евро, което представлява 11,3% ръст на годишна база. Останалите бизнес направления, сред които калкулатори, музикални инструменти и друга електроника, реализират продажби за 470 млн. евро, като запазват нивата си спрямо предходната финансова година.

По думите на Чембърс именно устойчивото представяне на подразделението за часовници позволява на компанията да продължи инвестициите си на европейските пазари.

Фокус върху следващото поколение потребители

Според генералния директор на Casio Europe следващата стъпка в развитието на марката е достигането до по-младите поколения. Компанията планира да разширява присъствието си сред младите хора, артистите и почитателите на градската култура, като същевременно продължава да развива премиум колекциите си.

В тази посока Casio представи и първия си бранд посланик за България - музикалния изпълнител V:rgo. Чембърс подчерта, че компанията не разчита на рекламни договори със световни знаменитости, а предпочита да работи с личности, които вече използват продуктите на марката и имат естествена връзка с нея.

Като част от стратегията си за работа с младите хора Casio обяви и партньорство с Българската Федерация по Брейк, чиито състезатели се подготвят за следващите Летни олимпийски игри. Според компанията подобни партньорства са част от стремежа ѝ да подкрепя активния начин на живот и новото поколение таланти.

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