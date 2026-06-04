Българската компания, която отглежда милиарди ларви, за да възстанови почвата

От хранителни отпадъци до високотехнологична индустрия

Ако преди години бяхте казали на Ксавие Марсенак, че ще замени динамичния свят на глобалната аутсорсинг индустря и ще се превърне в „повелителят на мухите“, вероятно щеше да се засмее. Но днес, като съосновател и изпълнителен председател на борба на директорите на българската биотехнологична компания „Насекомо“, той вижда в това не просто бизнес, а следващата голяма вълна на човешкия прогрес.

„Вярвам, че алтернативните протеини ще бъдат следващата голяма индустриална революция след дигиталната“, уверява Марсенак.

На пръв поглед насекомите трудно могат да бъдат възприети като символ на високите технологии. В производствените бази на българската биотехнологична компания обаче именно те са в центъра на една нова индустрия, която съчетава биология, изкуствен интелект, роботика и кръгова икономика.

Черният войник, който не оставя отпадък

Оръжието на Nasekomo се нарича Hermetia illucens – черна муха войник. Ларвите на това насекомо имат феноменалната способност да поглъщат огромни количества органични отпадъци и да ги превръщат в ценни протеини и масла за фуражната индустрия.

Всичко започва през 2017 г., когато Ксавие Марсенак и съпругата му продават успешния си аутсорсинг бизнес. Вместо да се пенсионират, те решават да инвестират в кауза с глобален отпечатък. Търсенето ги отвежда до индустрията с насекоми.

„Този сектор решава три световни проблема едновременно: планините от хранителни отпадъци, недостига на протеини и бруталния натиск върху земеделието“, обяснява Марсенак. „Природата използва насекомите като най-ефективната чистачка. Ние просто взехме този механизъм и го мащабирахме в индустриални размери.“

От социално предприемачество към нова индустрия

Както споменахме в самото начало, Ксавие Марсенак идва след успешен бизнес в съвсем различен сектор.

„След като продадохме бизнеса си в аутсорсинг индустрията, със съпругата ми решихме да проучим нови пътища за нашия бизнес. Искахме да преминем отвъд традиционната корпоративна отговорност и да приложим социалното предприемачество, което да постигне силно положително въздействие върху околната среда.“

Търсенето ги отвежда до индустрията на насекомите – сектор, който по онова време все още е в ранна фаза на развитие.

„Видях, че той може да реши едновременно няколко глобални проблема – огромните количества хранителни отпадъци, недостига на устойчиви протеини и натиска върху земеделието.“

Според него именно природата дава най-добрия модел за подобна трансформация.

„Това, което ме убеди, е простият факт, че природата използва насекомите като най-ефективната система за преобразуване на органична материя в ценни хранителни вещества. Ние просто взимаме този естествен механизъм и го прилагаме в индустриален мащаб.“

Уроци от природата

Съоснователят и главен изпълнителен директор Марк Болар също достига до идеята чрез дългогодишния си професионален опит в биологията, генетиката и земеделието.

„Моето професионално развитие винаги е било свързано с биологията, генетиката и земеделието. Преди много години имах възможността да живея и работя във Виетнам, където видях съвсем различно отношение към насекомите.“

Там насекомите се използват за храна, фуражи, медицина и множество индустриални приложения.

„Това, което най-много ме впечатли, беше ключовата роля, която насекомите играят в екосистемите.“

Затова и в основата на компанията стои не просто производството на нов вид протеин.

„Когато основахме Nasekomo, не започнахме с идеята да създадем още един източник на протеин. Започнахме с идеята да използваме естествен механизъм, който съществува от милиони години.“

Фабрика без отпадък

Производственият процес започва със странични потоци от хранителната индустрия – суровини, които все още съдържат ценни хранителни вещества, но не могат да бъдат използвани директно.

Малки ларви на черната муха войник се поставят в специално подготвена хранителна среда и започват биологична трансформация на органичната материя. Част от тях продължават жизнения си цикъл и осигуряват следващите поколения, а останалите се преработват в продукти с висока добавена стойност.

„От тях получаваме протеиново брашно и мас, които се използват като специализирани съставки за фуражи и храни за домашни любимци. Останалият материал, наречен фрас, се обработва топлинно и се използва като органичен подобрител на почвата.“

Резултатът е практически затворен цикъл.

„Това е модел без отпадък – практически всичко се превръща в полезен продукт. Също така, това е прекрасен пример как природата не генерира отпадък – всичко се превръща в ресурс.“

Как AI помага

Ако биологията е сърцето на този бизнес, технологиите са неговата нервна система. В халетата на компанията десетки сензори непрекъснато улавят данни за температура, влажност, поведение на ларвите и състояние на хранителния субстрат.

„AI е в ядрото на стратегията ни“, обяснява Ксавие Марсенак. „Използваме тези масиви от данни, за да изграждаме модели, които предвиждат кога средата е абсолютно оптимална за отглеждане.“

Целта е в близко бъдеще човешката намеса да се сведе до минимум – системите сами ще анализират ситуацията и ще коригират параметрите в реално време, вместо оператори да вземат решенията ръчно. Марк Болар вижда още по-далечен хоризонт:

„Визията ни е да създадем самообучаващи се фабрики, които непрекъснато се адаптират и подобряват въз основа на собствения си опит. В крайна сметка AI не замества биологията, а ни помага да я разберем по-добре.“

В крак с тази дигитализация е и настоящият им мащабен проект „3B – Bits, Bots and Bugs“, финансиран по линия на NextGenerationEU. Той съчетава прецизна генетика с роботика и автоматизирани логистични системи, за да превърне отглеждането на черната муха войник в напълно автоматизиран процес.

Отговор на глобалния глад и изтощената почва

Зад технологичната фасада обаче стои по-голяма кауза – изграждането на устойчива хранителна верига. Протеинът от насекоми е изключително богат на аминокиселини и минерали, което драстично подобрява здравето и производителността на животните в селското стопанство. Но ползите не спират до фуражите. Компанията залага сериозно и на потенциала на т.нар. фрас – остатъчният материал от ларвите, който се превръща в мощен органичен подобрител за почвата.

„Почвата е жива екосистема и нейното здраве определя здравето на растенията, животните и в крайна сметка – на хората“, подчертава Марк Болар. „Бъдещето на земеделието не е просто в безконтролното напомпване на добивите с химия, а във възстановяването на почвеното плодородие.“

Битката да растеш в Европа

Пътят на една биотехнологична компания на Стария континент обаче е осеян с препятствия. Ксавие Марсенак определя най-голямото предизвикателство като „триъгълник между капитал, регулации и скорост на внедряване“. Това е индустрия, която изисква милионни инвестиции, изключително високо технологично ниво и дългосрочно търпение – качества, които трудно се борят с европейската бюрокрация.

„След пет години искам компанията да бъде водещ технологичен доставчик за индустрията, а не просто производител“, казва Марсенак.

Марк Болар допълва тази визия с изграждането на международна мрежа от интелигентни центрове за биоконверсия. Но и двамата са категорични, че истинският успех няма да се измерва единствено в приходи или произведени тонове протеин.

„Нашата цел е да помогнем за изграждането на една нова хранителна индустрия, основана на кръговата икономика, местното производство и устойчивото използване на ресурсите“, казва Марсенак.

А Болар завършва с философията, която стои зад целия проект:

„В крайна сметка природата е прекарала милиарди години в оптимизиране на екосистемите. Нашата роля не е да ги преоткриваме. Нашата роля е да се учим от тях.“