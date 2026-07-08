Над 100 млн. долара годишни приходи: Първият български "еднорог" вече е "кентавър"

1 от всеки 500 плащания с бизнес карти в Европа вече се извършва през платформата на Payhawk

Първият български еднорог Payhawk постигна ключов етап в развитието си, преминавайки границата от 100 милиона долара годишни повтарящи се приходи (ARR). В технологичната индустрия това постижение официално извежда компанията от статута на „еднорог“ и я класира в престижната категория на т.нар. „кентаври“. Това представляват компании, които демонстрират не просто висока пазарна оценка, а реален, мащабен и устойчив бизнес модел.

Успехът на финтех лидера е резултат от амбициозна двугодишна стратегия и сериозен пазарен растеж, задвижван от иновации в сферата на изкуствения интелект и управлението на корпоративните разходи. В пост в своя LinkedIn профил компанията публикува своите ключови показатели за растежа:

159% ръст на годишна база (YoY) при привличането на нов бизнес.

95% скок на годишна база в обема на обработените плащания.

1 от всеки 500 плащания с бизнес карти в Европа вече се извършва през платформата на Payhawk.

„Payhawk току-що достигна 100 млн. долара годишни периодични приходи (ARR), с което придоби статут на "кентавър", присъединявайки се към приблизително 250-те частни софтуерни компании по света, достигнали този праг. Това е клуб, който според Bessemer Venture Partners е около 7 пъти по-рядко срещан от този на компаниите „еднорози“ с оценка над 1 млрд. долара.“ коментира изпълнителният директор и съосновател на компанията Христо Борисов.

"Най-много се гордея не само с резултата, а с начина, по който стигнахме дотук. Инвестирахме 120 млн. долара и успяхме да изградим бизнес, който вече генерира 100 млн. долара годишни приходи. Това означава, че за всеки 1 долар, който сме инвестирали, сме създали почти 1 долар нови годишни приходи. Това е много по-ефективно от много други технологични компании от периода 2020–2021 г., които са харчели 2–3 долара, за да постигнат 1 долар нови приходи при излизането си на борсата."

Ръководството на Payhawk изрази специална благодарност към своя екип и клиентите си за гласуваното доверие. Според официалното изявление, постижението е ярко доказателство за потенциала на европейските таланти да решават глобални проблеми в корпоративния сектор.

Следващата голяма цел пред българския финтех пионер остава завладяването на още по-голям дял от европейския и световния пазар, като от компанията отбелязват, че по отношение на картовите разплащания в Европа им остават още „499 стъпки“ до пълното доминиране.