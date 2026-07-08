Нова тенденция на Световното: Защо играчите режат задната част на футболните си обувки?

Причината е интересна

Ако сте гледали мачове от голям международен футболен турнир през последните години, включително и сега на Световното първенство, вероятно сте забелязали една необичайна тенденция – някои от най-добрите футболисти излизат на терена с нарочно изрязани чорапи, а понякога дори и с изрязани пети на обувките.

На пръв поглед това изглежда като скъсана екипировка или моден експеримент, но истината е далеч по-практична.

Защо играчите режат чорапите си?

Футболисти като Джуд Белингам, Букайо Сака и Кайл Уокър неведнъж са били забелязвани с малки отвори в задната част на чорапите си, пише Unilad.

Причината е свързана с натоварването на мускулите на прасеца. Съвременните футболни чорапи са изработени от еластични материи, които осигуряват компресия. При някои играчи обаче тя може да бъде прекалено силна, особено по време на интензивни мачове.

Изрязването на малки отвори намалява напрежението върху прасците, подобрява комфорта и позволява на мускулите да се разширяват естествено по време на игра. Именно затова все повече професионални футболисти прибягват до този на пръв поглед необичаен трик.

А защо режат и обувките?

Още по-изненадващо е, че някои играчи правят промени и по самите футболни обувки, като изрязват част от задната им част около петата.

Причината отново е чисто практична.

Футболните обувки са проектирани да прилягат максимално плътно към крака, което подобрява контрола върху топката. При някои футболисти обаче това може да доведе до неприятно триене в областта на ахилесовото сухожилие и петата.

Чрез премахване на малка част от материала около петата играчите намаляват натиска и риска от болезнени мехури, които могат сериозно да повлияят на представянето им по време на двубой.

Здравословен проблем също може да е причината

Според спортни специалисти подобна модификация може да бъде полезна и за футболисти, страдащи от т.нар. пета на Хаглунд – състояние, известно още като „pump bump“.

То представлява костно разрастване в задната част на петната кост, което често се възпалява при носене на тесни обувки. В подобни случаи дори малък натиск върху петата може да причини сериозен дискомфорт.

Затова някои професионални спортисти предпочитат сами да адаптират обувките си, вместо да рискуват болка по време на важен мач.

За любителите на футбола подобни промени може да изглеждат странни, но на най-високо професионално ниво всеки детайл има значение.

Разлика от няколко милиметра в натиска върху стъпалото или прасеца може да бъде решаваща за комфорта, скоростта и издръжливостта на играча в рамките на 90 минути.