Повечето онлайн магазини губят пари, без да го осъзнават – какви са причините, според Димитър Денев?

„Много често проблемът не е в рекламата. Проблемът е това, което се случва след клика“, обясни изпълнителен директор на дигиталната агенция SEOMAX - Димитър Денев

„Цифрите са много важна част от бизнеса и ако не ги следим добре, тогава имаме голям проблем.“ С тези думи Димитър Денев, изпълнителен директор на дигиталната агенция SEOMAX, откри лекцията си, посветена на математиката в бизнеса и управлението на онлайн магазините, по време на събитието Digital4Sofia. Той представи и разработен Custom GPT инструмент, който помага на търговците да изчисляват ключовите показатели, да анализират резултатите си и да откриват слабите места в калкулациите. По думите му е добре подобен анализ да се прави поне веднъж месечно, а ако липсват част от необходимите данни, те трябва първо да бъдат събрани и проследявани.

Снимка: Димитър Денев/ Linkedin

Денев демонстрира как изглежда една реална поръчка, разгледана през призмата на разходите. При средна стойност на количката от 40 евро с ДДС, след приспадане на данъка, стойността на стоката, логистиката, таксите и рекламните разходи, печалбата може да остане едва 2,10 евро на поръчка. „Това е реалната калкулация и оттам тръгва цялото нещо“, подчерта той. При 213 поръчки месечно това означава около 447 евро печалба, което според него ясно показва защо всеки разход трябва да бъде внимателно изчислен. Той предупреди, че бизнесът не бива да се води единствено по показателя ROAS в рекламните платформи, а по реалните данни от магазина. „Направете си една хубава таблица, в която да следите приходите, разходите и маржовете. Така ще знаете какъв е реалният ROAS на бизнеса“, посъветва той.

Лекторът обърна внимание и на качеството на данните, които се подават към рекламните платформи. Според него настройки като Event Match Quality, Conversions API и правилното проследяване на събитията често се подценяват, въпреки че имат пряко отражение върху ефективността на рекламите. „Ако Event Match Quality е между 8 и 10 – отлично. Под 6 вече трябва задължително да вземете мерки“, каза Денев. Той цитира официални данни на Meta, според които по-доброто проследяване може да подобри цената за придобиване на клиент с до 17,8%, което при същия обем продажби носи допълнителни 246 евро месечно, без увеличаване на рекламния бюджет.

Според Денев една от най-честите грешки е, че компаниите обвиняват рекламата, когато продажбите намалеят, въпреки че проблемът често се крие в самия сайт. „Много често проблемът не е в рекламата. Проблемът е това, което се случва след клика“, обясни той. Затова препоръча първо да се сравнят показатели като CPM, CTR и цена на клик с предишни успешни кампании. Ако те са сходни, но продажбите спадат, причината вероятно е в продуктовата страница, офертата, скоростта на сайта или процеса на поръчка. По думите му добре оптимизираната продуктова страница, която показва реалните ползи, клиентските отзиви и отговаря на най-честите въпроси, може да увеличи конверсиите с около 15%.

Лекторът даде и редица практически идеи за увеличаване на средната стойност на поръчката. Сред тях са т.нар. bump оферти, които се предлагат непосредствено преди финализиране на покупката. „Ако са подбрани правилно, около 20% от клиентите се възползват от тях“, посочи той. Други работещи подходи са пакетните предложения, безплатната доставка над определена сума, имейл кампаниите към настоящи клиенти и автоматизираните маркетинг потоци.

Денев обърна внимание и на проблема с върнатите пратки, които при някои онлайн магазини достигат между 15% и 30%, а в отделни случаи и 40%, което сериозно влияе върху крайната печалба. Димитър Денев подчерта, че устойчивият растеж не идва от една голяма промяна, а от множество малки оптимизации, които се измерват и надграждат във времето. „Не правете всичко наведнъж – правете малки промени, тествайте ги и измервайте резултатите“, каза той.

Цялата лекция гледайте във ВИДЕОТО: