От Велико Търново до Лондон: Българите, които автоматизират инвестиционните банки

Те създават първата AI M&A advisory платформа в Европа – проект, който е „абсолютно нечуван до сега“

В свят, в който всяка секунда е ценна за фонд мениджърите, Eilla AI предлага решение – изкуствен интелект, който за минути върши проучвания, отнемащи дни.

„Правим за 3 минути това, което банкер прави за дни“. Звучи като обещание от бъдещето, но всъщност вече е реалност и зад нея стоят трима млади българи – Никола Лазаров, Петър Петров и Николай Бабулков, основатели на Eilla AI.

Тази седмица в рубриката „Корпоративни истории“ Никола Лазаров ни разказва как се изгражда глобален лидер с малък екип.

Историята на компанията започва във Велико Търново. Там Никола израства, а по-късно заминава за Шотландия, едва на 18 години. Следващото предизвикателство, и сбъдната мечта.

Идея, която не търпи отлагане

Никола работи като инженер в областта на изкуствения интелект почти десетилетие. За него и неговите приятели е логична стъпка, че бъдещето е в изкуствения интелект:

„Толкова беше ясно за нас AI инженерите, че ние трябва да направим нещо. Въпросът не беше дали, а „добре, давайте да започнем“. Тогава си казахме: нека да стартираме с бизнеса“

Така, още преди създаването на ChatGPT, тримата основават Eilla AI - платформа, която за минути извлича и подрежда информация за милиони непублични компании.

Към момента Eilla AI работи, за да се позиционира на пазара като първата AI M&A Advisory фирма в Европа – автоматизираща сделки по сливания и придобивания, които иначе биха изисквали седмици работа от инвестиционните банки.

Бизнес с приятели

Снимка: Никола Лазаров

Приятелството между тримата е повече от основа – то е лепилото, което държи проекта заедно. Петър е „приятел от пелени“ на Никола, а Николай е бил един чин зад него в гимназията във Велико Търново.

„Аз съм изключителен късметлия, че най-добрите ми приятели се оказаха и най-добрите партньори за този бизнес“

Снимка: Никола Лазаров

Много хора казват, че с приятели бизнес не се прави, но Никола не е съгласен с тази стигма. Той вярва, че именно приятелството ги мотивира, за да продължат напред.

Банкерската работа „плаче“ за автоматизация

Фокусът на компанията неслучайно е финансовата индустрия. Оценка на компании, търсене на купувачи, анализ на сделки – това са процеси, които отнемат седмици и включват безкрайно копиране и подреждане на данни.

„Работата на инвестиционните банкери плаче за автоматизация. Има много ръчни, повтарящи се процеси, които самите те не обичат да вършат.“

Как помага Eilla AI? Ако искаш да продадеш компанията си, банкерите трябва да изготвят списък с потенциални купувачи и да обосноват избора си. Това може да отнеме дни. „Нашата платформа прави това за три минути“, казва Никола.

„В дадени процеси спестяваме може би 95-96% от времето на хората“

Първите трудности

Снимка: Никола Лазаров

„За да успеем, не трябваше да имаме план Б… просто знаеш, че си all in“, казва с усмивка Никола.

Той споделя, че като при всеки стартъп, началото е било тежко. Налагало се е през деня да работят по постоянните си позиции, а вечер да развиват идеята за Eilla AI. В един момент решават да скочат „на дълбокото“ и напускат сигурните си работни места. Следват месеци на живот в Лондон без заплати, докато намерят финансиране. Накрая обаче всичко си струва.

Днес и утре

Снимка: Никола Лазаров

Днес тяхната компания разполага с база данни за близо 9 млн. компании по света. Моделът е абонаментен и насочен към банки и фондове. Най-големият интерес идва от САЩ и Великобритания. Екипът е само от петима души, но се конкурира с компании, които имат стотици служители.

Амбицията на Никола и неговите приятели за бъдещето е голяма. Те вярват, че компанията може да прерасне не просто в платформа, а в първата инвестиционна банка, управлявана от изкуствен интелект – насочена към по-малки сделки, които традиционните банки често пренебрегват.

„Вярваме, че с малко, но качествен екип, можем да направим чудеса“.

Така изглежда българският отговор на финансовата индустрия на бъдещето – история за приятелство, упоритост и смелост да скочиш там, където другите не смеят.

