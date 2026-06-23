По-малко отпадъци, по-ниски разходи: Как разхищението на храна изпразва портфейла ни?

В Бизнес Видео Подкаст гостува Кристина Орсова

Колко храна изхвърляме всяка година? По-скъпо ли е да живеем устойчиво? И как малките навици в кухнята могат да помогнат както на семейния бюджет, така и на природата? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Кристина Орсова - автор на книгата „Умна кухня с грижа към природата“.

Според нея разхищението на храна остава един от най-сериозните проблеми както в България, така и в Европа.

„Според данни на Евростат средностатистическият българин изхвърля около 93 килограма храна годишно. Това се равнява на приблизително 220 порции храна“, посочи Орсова.

Изчисленията показват, че това количество е достатъчно за около 73 дни хранене на един човек. Или казано по друг начин - средностатистическият българин изхвърля храна, която би му стигнала за повече от два месеца.

По думите ѝ устойчивото потребление започва още от начина, по който планираме покупките си и организираме храненето у дома.

„Умната кухня е кухня, в която процесът по приготвяне на храната е организиран и планиран. Това ни позволява не само да спестяваме време, но и да намалим хранителните отпадъци и въздействието си върху околната среда“, обясни тя.

Експертът отбеляза, че устойчивият начин на живот не означава непременно по-високи разходи.

„Много хора смятат, че екологичният начин на живот е по-скъп, но в действителност сезонните и местни продукти често са по-достъпни и по-качествени. Освен това доброто планиране намалява излишните покупки и спестява средства“, каза Орсова.

Според нея един от най-важните принципи е осъзнатият избор на храна.

„Добре е да знаем как се произвежда храната, която консумираме. Местните и сезонните продукти обикновено изискват по-малко ресурси и имат по-малък отпечатък върху околната среда“, обясни тя.

Орсова обърна внимание и на ежедневните навици, които генерират големи количества отпадъци.

„Само едно четиричленно семейство може да използва десетки найлонови пликове месечно. Замяната им с торбички за многократна употреба е малка стъпка, която има голям ефект“, смята тя.

По думите ѝ правилното съхранение на храната е сред най-подценяваните начини за намаляване на разхищението.

„Съвременните хладилници предлагат различни отделения с контрол на температурата и влажността. Когато използваме тези функции правилно, можем значително да удължим живота на хранителните продукти“, каза Орсова.

Тя коментира и темата за рециклирането, като подчерта необходимостта от повече информация и образование.

„Все още много хора смятат, че разделното събиране няма смисъл. Истината е, че рециклирането работи, но е важно гражданите да бъдат по-добре информирани как правилно да подготвят отпадъците си“, обясни тя.

Според Орсова една от най-честите грешки е пазаруването без предварителен план.

„Когато пазаруваме без ясна идея какво ще готвим, много по-често купуваме повече, отколкото ни е необходимо. Това води както до финансови загуби, така и до повече изхвърлена храна“, каза тя.

Експертът посочи, че импулсивните покупки също са сериозен проблем.

„Преди да купим нещо, е добре да си зададем въпроса дали наистина имаме нужда от него и какво ще се случи с него, когато спрем да го използваме“, допълни Орсова.

В заключение тя подчерта, че устойчивият начин на живот не изисква крайности.

„Не е необходимо да бъдем перфектни. Всяка спестена опаковка, всяка спасена порция храна и всяка по-осъзната покупка са малка победа. Голямата промяна започва именно от тези малки стъпки“, каза още тя.

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