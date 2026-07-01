Как законно да намалим данъците си? Най-честите счетоводни грешки, които струват скъпо на бизнеса

В Бизнес Видео Подкаст гостува Велчо Николов - собственик на счетоводна кантора

Какви са най-честите счетоводни грешки, които допускат фирмите? Възможно ли е законно да се оптимизират данъците? И какво трябва да направи всеки, който тепърва започва собствен бизнес? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Велчо Николов - собственик на счетоводна кантора.

Според него една от най-големите грешки се допуска още преди създаването на фирмата - липсата на предварително планиране и консултация със специалист.

„Първата стъпка е разговор със счетоводител и адвокат. Преди да започне бизнес, човек трябва да има ясна визия какво иска да постигне и какъв ще бъде мащабът на дейността му“, каза Николов.

По думите му много предприемачи смесват личните и фирмените си финанси, което впоследствие създава счетоводни и данъчни проблеми.

„Често срещана грешка е използването на лични банкови сметки за фирмени разходи. Фирмата и физическото лице са две различни неща и трябва да бъдат разграничени“, обясни той.

Експертът обърна внимание и на промените в данъчното законодателство през последните години.

„Промените са постоянни и понякога толкова нови, че все още няма изградена практика как да бъдат прилагани. Особено сериозни са измененията, свързани с ДДС, плащанията в брой и изплащането на дивиденти“, посочи Николов.

Според него законната данъчна оптимизация е напълно възможна, когато бизнесът е добре планиран.

„Ако познаваме дейността на клиента, винаги можем да намерим законен начин да оптимизираме разходите и данъците му. Най-важното е всичко да бъде правилно декларирано“, каза той.

Николов даде пример, че правилното структуриране на възнагражденията на управителите и използването на активите на фирмата могат да намалят данъчната тежест, но само ако това се прави в съответствие със закона.

По думите му плоският данък остава едно от предимствата на българската данъчна система.

„Предимството му е предвидимостта. Всеки знае какъв данък ще плати върху доходите си. Ако някога се премине към прогресивно облагане, първо трябва да се повиши събираемостта на данъците и да се ограничи сивата икономика“, смята експертът.

Той коментира и работата на Националната агенция за приходите, като подчерта, че институцията разполага с все повече информация за финансовите операции на бизнеса и гражданите.

„НАП няма ресурс да провери всички, но разполага с достатъчно данни, за да открива несъответствия между декларираните приходи, разходи и реалната дейност на компаниите“, каза Николов.

Експертът обърна внимание и на данъчните облекчения за физическите лица.

„Много хора губят пари, защото не знаят, че могат да ползват данъчни облекчения за деца, доброволно пенсионно и здравно осигуряване, както и за определени ремонти в жилището. Най-големият проблем е незнанието“, обясни той.

Николов коментира и навлизането на изкуствения интелект в счетоводството.

„Изкуственият интелект ще намали рутинната работа и ще спести време, но не може да замени добрия счетоводител. Не бива и да му се доверяваме безрезервно, защото понякога дава грешни съвети“, предупреди той.

В заключение експертът подчерта, че успешният бизнес започва с добро планиране и постоянна комуникация със счетоводителя.

„Колкото по-рано човек потърси професионален съвет, толкова по-малко грешки ще допуска. Данъчната оптимизация не означава избягване на данъци, а правилното им планиране и спазването на закона“, каза още Николов.

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