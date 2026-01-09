Най-гледаните епизоди на Корпоративни истории през 2025 г. (ОБЗОР)

Историите, които си заслужава да гледате

От вдъхновяващи семейни бизнеси до пробиви в космоса и гейминга. Вижте кои са ТОП 5 най-четени корпоративни истории на годината – разкази за предприемачество, традиции и иновации, които привлякоха вниманието на хиляди читатели.

1. От Пещера до Холивуд: Българският бранд, който обу Анджелина Джоли и превзе света

Много бизнес истории започват с капитал, стратегия и риск. Други – със страст, занаят и шевна машина в стаята на баба. Точно така започва историята на INGILIZ, които днес са утвърден производител на обувки, признат в над 30 държави, с продукции, стигнали до сериали като Game of Thrones и фестивала в Кан.

2. Как едно семейство от Русия пази традициите на българското винарство

Каква е дефиницията за хубаво вино? Известният търговец от Манхатън Уилям Соколин казва, че то трябва да започва и да завършва с усмивка. А в село Есен, в една малка винарна, хубавото вино започва и завършва с нещо още по-дълбоко – с ръце и приятели. „Ръцете, които берат гроздето, и ръцете, които вдигат чашата – това е една и съща история“, казват Андрей и Галина Мелникови.

Историята на малката семейна винарна Hands & Friends започва с нейните създатели Андрей и Галина, които напускат Русия през 2009 г. и идват в България, за да търяст по-добър живот.

3. Българската компания, която връща страната ни в космоса

България има славно минало в космическата индустрия – страната ни е била третата в света след САЩ и СССР, създала космическа храна. Десетилетия по-късно това наследство получава нов живот благодарение на „Антарта“ – компания, която възражда традицията и я надгражда със съвременни технологии.

„Преди 6 години аз и съдружничката ми Нели Симеонова решихме да възродим една от най-големите гордости на България от времето на космическата надпревара – българските космически храни“, казва съоснователката Людмила Филипова.

4. „Tzar доказа, че и тук може!“: Веселин Ханджиев за създаването на първата българска видеоигра

Краят на 90-те. Момент, в който компютърните игри вече са завладяли въображението на милиони по света. Warcraft, Age of Empires, Command & Conquer – имена, които всеки млад геймър изрича с вълнение. Но някъде в България, група ентусиасти решават, че няма причина нашата страна да не застане рамо до рамо с големите.

Така се ражда Tzar: Тежестта на короната – първата професионална видеоигра, създадена в България. Игра, която не само се появява в епоха без Google и YouTube, но и поставя началото на гейм индустрията у нас. Пред bTV Бизнес новините Веселин Ханджиев, основател на Black Sea Games и създател на „Цар: Тежестта на короната“, ни разказа повече за играта, трудностите в началото и гейминг индустрията в България

5. „Да направим принцесата велика отново“: Историята на един необичаен бизнес

Създаването на перфектната принцеса е като театъра. Може би се чудите какво е общото между театралната постановка и една филия с кайма и кашкавал? За Константин, куклен актьор и създател на „Пекарната за принцеси“ в София, всичко. Неговият артистичен подход към храната, вдъхновен от детството, традицията и едно чисто българско ястие, ражда бранд с кауза – да върне качеството и достойнството на любимата „принцеса“.

