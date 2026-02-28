DeepSeek стартира мощен модел на изкуствен интелект

Китай ускорява пътя си към технологична независимост

Китайската компания DeepSeek се готви да пусне на пазара дългоочаквания си модел с изкуствен интелект следващата седмица, откривайки нова фаза на технологична конкуренция с водещи американски компании и потвърждавайки амбициите на Китай да се превърне в световна сила в областта на изкуствения интелект, пише Forbes.

Лабораторията, базирана в Ханджоу, планира да въведе модела V4, усъвършенствана мултимодална система, способна да генерира текст, изображения и видео съдържание, според източници, запознати с плановете на компанията.

Какво ще прави DeepSeek?

DeepSeek работи с китайските производители на чипове Huawei и Cambricon, за да оптимизира модела за най-новия им хардуер. Сътрудничеството е стратегическа стъпка към намаляване на зависимостта от американските чипове на Nvidia, които доминират на световния пазар, но са обект на ограничения за износ от САЩ, насочени към забавяне на технологичния прогрес на Китай.

Стратегическо стартиране в ключов политически момент

Снимка: gettyimages

Обявяването на новия модел идва точно преди годишното политическо събитие, известно като „Двете сесии“, което започва на 4 март. Това важно щатско събиране би могло допълнително да затвърди позицията на DeepSeek като национален лидер в областта на изкуствения интелект.

Това ще бъде първото голямо пускане на пазара на модел DeepSeek от януари 2025 г., когато компанията представи модела R1, система, способна на усъвършенствано логическо мислене. По това време DeepSeek твърдеше, че е разработила модел, сравним с водещите системи в Силициевата долина, но със значително по-ниски изчислителни ресурси.

Съобщението предизвика бурни реакции на американския технологичен пазар, като някои експерти го определиха като повратна точка, сигнализираща за бързото възход на Китай като сериозна сила в областта на изкуствения интелект.

Оттогава DeepSeek пусна малки подобрения на съществуващите системи, докато местни конкуренти като Alibaba и Moonshot се възползваха от възможността да разширят присъствието си с достъпни модели с отворен код.

Удар по господството на американските чипове

Оптимизирането на V4 модела за китайски чипове би могло значително да увеличи вътрешното търсене на китайски полупроводници и да ускори прехода от американски производители като Nvidia и AMD, особено във фазата на генериране на отговори от вече обучени модели.

Въпреки това, Nvidia все още поддържа доминираща позиция в сегмента на чиповете за тренировъчни модели, което изисква огромна изчислителна мощност и обработка на големи количества данни.

DeepSeek преди това се е опитвал да използва хардуер на Huawei за началната фаза на обучение на модела, но се е сблъскал с технически предизвикателства, което показва колко технологично взискателна остава тази област.

Обвинения и нарастващо напрежение в надпреварата за изкуствен интелект

Същевременно американската компания Anthropic обвини DeepSeek и две други китайски лаборатории в така наречените дестилационни атаки - метод, чрез който по-малки модели се обучават, използвайки резултатите от по-модерни системи, което им позволява да постигнат подобна производителност със значително по-малко ресурси.

Китай ускорява пътя си към технологична независимост

Обявяването на модела V4 представлява повече от просто технологично подобрение. То символизира решителния опит на Китай да изгради пълна технологична независимост и да намали зависимостта си от американската инфраструктура.

Във време, когато изкуственият интелект се превръща в ключов фактор на глобалната сила, DeepSeek се позиционира като централен играч в новия технологичен баланс, тъй като светът навлиза в по-интензивна фаза на борбата за доминация в ерата на изкуствения интелект

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN