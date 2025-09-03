Българската компания, която връща страната ни в космоса

Вижте как се произвежда българска космическа храна

България има славно минало в космическата индустрия – страната ни е била третата в света след САЩ и СССР, създала космическа храна. Десетилетия по-късно това наследство получава нов живот благодарение на „Антарта“ – компания, която възражда традицията и я надгражда със съвременни технологии.

„Преди 6 години аз и съдружничката ми Нели Симеонова решихме да възродим една от най-големите гордости на България от времето на космическата надпревара – българските космически храни“, казва съоснователката Людмила Филипова.

Пионери на нов пазар

Създаването на производството у нас е свързано с много предизвикателства.

„Ние всъщност навлизаме в един изключително нов, иновативен нишов пазар на производство на леофилизирани храни“, обяснява Нели Симеонова, съосновател и CEO.

Фабриката на „Антарта“ е първата по рода си у нас. Без чужд опит, на който да се опрат, екипът преминава през дълъг процес на проби и грешки, докато изгради работещ модел. Днес компанията вече е символ на предприемачески дух и иновация.

Продукт, който изглежда обикновен, но не е

Българската космическа храна се предлага във вакуумирани пакети. Достатъчно е да се добави топла вода и след минути готовото ястие може да бъде сервирано. Разликата е, че продуктите са изключително леки, дълготрайни и без добавки.

„Това е най-леката храна в света… може да се съхранява навсякъде – от космоса до пустинята и полярните станции,“ разказва Филипова.

Как се прави храната

Процесът започва с подбора на висококачествени суровини – месо и зеленчуци без добавки и обработка. След това в промишлената кухня шеф-готвачи приготвят ястията по специални рецепти, разработени от диетолози и специалисти по хранителни технологии.

Когато храната е готова, тя преминава през лиофилизация – дълбоко замразяване и изсушаване в сублиматори, при което влагата се извлича почти напълно, коеото отнема средно между 24-30 часа. На мусаката и трябват около 28 часа, за да се лиофилизира.

Накрая продуктът се вакуумира в специални опаковки, устойчиви на радиация и атмосферни условия, което гарантира дълъг срок на годност и лекота при транспортиране.

Вкусът като конкурентно предимство

Докато в други страни космическите храни често са под формата на пасти или гелове, „Антарта“ предлага ястия, които изглеждат като истински. „Виждаш картофчето, месцето… а освен това са леко пикантни – точно това е нужно в космоса, където липсва усещане за вкус и мирис,“ допълва тя.

Сред най-търсените продукти са традиционните мусака и таратор, но портфолиото включва десетки супи, ястия, закуски и дори рибни продукти – рядкост в световното производство.

Компанията е сред малкото сертифицирани по halal без това да оскъпява крайният продукт.

Пазарите и бъдещето

Амбицията на компанията е ясна – участие в бъдещи мисии на SpaceX и Blue Origin. Но храните вече намират приложение и на Земята – във военната индустрия, при спасителни операции, както и сред любителите на планинарство, катерене и екстремни спортове.

„Много се надяваме България отново да бъде производител на космическа храна, както е била в миналото. И да върнем страната ни на картата на космическата индустрия,“ казва Симеонова.

Очаква се много скоро малката лаборатория да се превърне в голям завод в Бругас.

Компанията е пример как с комбинация от иновация, предприемачески дух и национална гордост може да се създаде продукт, който да носи България далеч отвъд границите ѝ – дори в космоса.

