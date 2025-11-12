Как едно семейство от Русия пази традициите на българското винарство

Целта на тази малка винарна е да направи официално биосертифицирано вино

Каква е дефиницията за хубаво вино? Известният търговец от Манхатън Уилям Соколин казва, че то трябва да започва и да завършва с усмивка. А в село Есен, в една малка винарна, хубавото вино започва и завършва с нещо още по-дълбоко – с ръце и приятели. „Ръцете, които берат гроздето, и ръцете, които вдигат чашата – това е една и съща история“, казват Андрей и Галина Мелникови.

Историята на малката семейна винарна Hands & Friends започва с нейните създатели Андрей и Галина, които напускат Русия през 2009 г. и идват в България, за да търяст по-добър живот.

„Веднага се влюбихме – в хората, в природата и, разбира се, във виното. България има прекрасна винена култура и невероятен тероар. С времето у нас се роди желанието да направим нещо свое – вино, което да отразява не само българската земя, но и нашия личен вкус и опит.“, споделя Андрей Мелников.

Така започва всичко – с парче земя, няколко лозови насаждения и голяма мечта.

„Искахме да съчетаем традицията с нещо малко по-различно като стил. Така започна всичко – купихме земя, засадихме лозя и зачакахме първата реколта, която да разкаже нашата история.“

Предизвикателства пред малките производители на вино

Днес на техните 200 декара земя растат 8 сорта грозде, които сами са избрали и засадили: “Совиньон блан”, “Тамянка”, “Каберне фран”, “Каберне совиньон”, “Сира”, “Гренаш”, “Асиртико” и “Москхофилеро”.

Андрей и неговата съпруга Галина стартират винарната със собствени средства. По-късно получават подкрепа и от европейски програми, които съфинансират 75% от засаждането на лоздята.

„Земята купихме със собствени средства, а останалото – благодарение на тези фондове. За малка семейна винарна това беше огромна помощ и знак, че Европа и България вярват в малките производители.“

Пред малките производители обаче стоят големи предизвикателства. Най-голямото, споделя Андрей, е мащабът.

„Когато си малък, не можеш да произвеждаш големи количества, дори когато има интерес и търсене. Понякога клиенти искат хиляди бутилки, а ние просто нямаме такъв обем.“

Не количеството, а качеството и личното отношение са това, което отличават винарната и са нейна силна страна.

Ръцете, които берат лозото и ръцете, които вдигат чашите

Производството на вино започва през зимата с резитбата. Гроздето се бере ръчно, а във винарната, която е на няколко крачки от лозята, гроздето се преработва и след това бутилира. Всичко се прави с ръце – от началото до края.

Вината са изцяло натурални, създадени с минимална човешка намеса - без използване на химически препарати при отглеждането на гроздето и обработката.

„Ние не използваме системни препарати, а само разрешените за биоземеделие. Реално нашето вино отдавна е био по дух, просто още не сме взели сертификата. Подхождаме разумно – само когато е нужно, и само с това, което не вреди на лозето и на природата. Целта ни е да направим официално биосертифицирано вино.“

Как преминава един ден във винарната вижте тук:

Ръчният труд е в основата на всичко, което правят, и всяка бутилка носи частичка от тяхната история и любов към занаята. Точно тази философия се корени и в тяхното име.

"За нас най-важното са ръцете, които правят виното, и приятелите, които го споделят. Ръцете, които берат гроздето, и ръцете, които вдигат чашата – това е една и съща история. Виното свързва хората, и ние вярваме, че истинските неща се правят именно така – с ръце и приятели.“

Основни клиенти и износ

Основните клиенти, казва Андрей са хора, които „обичат виното и ценят автентичността“. Към момента винарната продава на локалния пазар, но мечтаят виното им да стигне до повече хора в Европа.

„Засега изпращаме бутилки на приятели в различни държави и виждаме колко голям интерес има. Надяваме се логистиката и доставките да станат по-достъпни, за да можем да споделяме виното си по-лесно извън България.“

Планове за бъдещето

След десет години винарната може да има малко повече техника, но едно няма да се промени – философията: виното да се прави с ръце и приятели. Защото в село Есен хубавото вино не просто започва и свършва с усмивка. То започва и свършва с хора.

