10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е Лондон

DeepSeek стартира мощен модел на изкуствен интелект
Китай ускорява пътя си към технологична независимост
Ако планирате по-дълго пътуване или преместване, е полезно да знаете в кои европейски градове ще плащате най-много и в кои най-малко месечен наем.
Няма да се налага да харчите най-много пари за наемане на апартамент в Европа в Париж или Лондон. Люксембург е най-скъпият град за наематели в Европа. Там ще плащате 43,40 евро на квадратен метър на месец, което е почти десет пъти повече от цената на наема в Дуръс, Албания, най-евтиният град в списъка. Това е и с над 10 евро на квадратен метър повече от наема в Париж, който е вторият най-скъп, пише N1.
Deloitte редовно публикува индекса на цените на недвижимите имоти в Европа в годишния си доклад. Сплит е на 33-то място, Загреб е на 41-во място, а Риека е на 48-мо място. В дъното на списъка са градовете от региона: Сараево , което е на 71-во място, и Баня Лука на 73-то място.
10-те най-скъпи европейски града за наемане на жилище:
Според Университета в Киото машината е обучена дори в най-езотеричните будистки учения
