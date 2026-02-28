10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е Лондон

Вижте целия списък тук

Ако планирате по-дълго пътуване или преместване, е полезно да знаете в кои европейски градове ще плащате най-много и в кои най-малко месечен наем.

Няма да се налага да харчите най-много пари за наемане на апартамент в Европа в Париж или Лондон. Люксембург е най-скъпият град за наематели в Европа. Там ще плащате 43,40 евро на квадратен метър на месец, което е почти десет пъти повече от цената на наема в Дуръс, Албания, най-евтиният град в списъка. Това е и с над 10 евро на квадратен метър повече от наема в Париж, който е вторият най-скъп, пише N1.

Снимка: istockphoto

Deloitte редовно публикува индекса на цените на недвижимите имоти в Европа в годишния си доклад. Сплит е на 33-то място, Загреб е на 41-во място, а Риека е на 48-мо място. В дъното на списъка са градовете от региона: Сараево , което е на 71-во място, и Баня Лука на 73-то място.

10-те най-скъпи европейски града за наемане на жилище:

Люксембург, Люксембург: 43,40 евро Париж, Франция: 32 евро Дъблин, Ирландия: 31,70 евро Барселона, Испания: 29,90 евро Осло, Норвегия: 27,30 евро Мадрид, Испания: 27,10 евро Амстердам, Нидерландия: 26,30 евро Копенхаген, Дания: 24,80 евро Лондон, Англия: 23,80 евро Голуей, Ирландия: 22,90 евро

