Топ 5 10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е Лондон

10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е Лондон

Топ 5

bTV Бизнес екип

Вижте целия списък тук

Ако планирате по-дълго пътуване или преместване, е полезно да знаете в кои европейски градове ще плащате най-много и в кои най-малко месечен наем.

Няма да се налага да харчите най-много пари за наемане на апартамент в Европа в Париж или Лондон. Люксембург е най-скъпият град за наематели в Европа. Там ще плащате 43,40 евро на квадратен метър на месец, което е почти десет пъти повече от цената на наема в Дуръс, Албания, най-евтиният град в списъка. Това е и с над 10 евро на квадратен метър повече от наема в Париж, който е вторият най-скъп, пише N1.

Какво е най-важно за българите при покупка на жилище?

Снимка: istockphoto

Deloitte редовно публикува индекса на цените на недвижимите имоти в Европа в годишния си доклад. Сплит е на 33-то място, Загреб е на 41-во място, а Риека е на 48-мо място. В дъното на списъка са градовете от региона: Сараево , което е на 71-во място, и Баня Лука на 73-то място.

10-те най-скъпи европейски града за наемане на жилище:

  1. Люксембург, Люксембург: 43,40 евро
  2. Париж, Франция: 32 евро
  3. Дъблин, Ирландия: 31,70 евро
  4. Барселона, Испания: 29,90 евро
  5. Осло, Норвегия: 27,30 евро
  6. Мадрид, Испания: 27,10 евро
  7. Амстердам, Нидерландия: 26,30 евро
  8. Копенхаген, Дания: 24,80 евро
  9. Лондон, Англия: 23,80 евро
  10. Голуей, Ирландия: 22,90 евро

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

