Японски учени създадоха робот монах - ето как изглежда

Според Университета в Киото машината е обучена дори в най-езотеричните будистки учения

Японски учени представиха робот монах с изкуствен интелект, който според тях е способен да дава духовни напътствия и в бъдеще би могъл да помогне за справяне с недостига на човешки монаси, съобщи АФП, цитира БНР.

Според Университета в Киото машината е обучена дори в най-езотеричните будистки учения и може да отговаря на чувствителни въпроси, които хората често се притесняват да споделят с други. Двукракият робот, известен като Будароидът, не се ограничава само до гласова комуникация, а също така може да създава усещане за присъствие в религиозни храмове и светилища.

„В бъдеще е възможно те да подпомагат или дори да заменят част от религиозните ритуали, които традиционно се извършват от монаси“, заявиха днес от университета. Роботът е най-новият проект на Сейджи Кумагаи, професор в Института за бъдещето на човешкото общество към университета. Той е използвал ИИ модели на OpenAI и други компании, като е работил съвместно с инженерни фирми за създаването на религиозни ИИ чатботове като Buddha Bot и бот за катехизис.

За най-новата си разработка Кумагаи е инсталирал обновената версия BuddhaBotPlus върху китайския хуманоиден робот Unitree G1, за да създаде робота монах. По време на медийна презентация в храм във вторник той показа машината – все още без лице – облечена в семпла сива роба.

