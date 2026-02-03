Електромобил или кола с двигател с вътрешно горене – кое излиза по-евтино?

През декември за са регистрирани близо 1000 нови електромобила, казва Димо Колчев

Как изглежда пазарът на електромобили в България в момента и кое е по-изгодно – електромобилът или автомобилът с двигател с вътрешно горене? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря изпълнителният директор на Eldrive Димо Колчев.

„Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосрочен план са по-изгодни. След третата или четвъртата година по-ниските разходи за зареждане и поддръжка компенсират първоначалната разлика. При целия жизнен цикъл електромобилът излиза по-евтин от автомобил с двигател с вътрешно горене. Това е т.нар. Total Cost of Ownership. Ефектът обаче се усеща с времето, а не още в първия ден“, обясни Колчев.

По думите му поддръжката на електромобил е значително по-лесна в сравнение с конвенционален автомобил. „Няма смяна на масла и филтри. Сервизните прегледи са по-редки и по-опростени. Това спестява време, средства и административни ангажименти, което за много потребители е ключово предимство“, посочи той.

Колчев отбеляза още, че цените на автомобилите растат през последните две–три години във всички сегменти. „Това важи както за електромобилите, така и за конвенционалните автомобили. Единствено свръхлуксозният сегмент остава по-слабо засегнат“, каза той.

По отношение на пазара у нас експертът подчерта, че ситуацията се подобрява спрямо предходните месеци. „Темповете на внос както на нови автомобили, така и на коли втора употреба нарастват. Декември беше рекорден по брой внесени нови автомобили. Само за един месец бяха регистрирани близо 1000 нови електромобила, което създава очаквания за възможен експоненциален ръст“, допълни Колчев.

Относно притесненията на потребителите той посочи, че дълго време основният страх е бил дали с електромобил може да се стигне до морето. „Днес това вече не е толкова актуален проблем. По-сериозният въпрос е къде ще се зарежда автомобилът в домашни условия, тъй като не всеки разполага с гараж или възможност за домашна станция. Друг важен фактор остава животът на батерията“, каза Колчев.

По думите му и този мит постепенно се разсейва. „В България вече се движат електромобили на 11–12 години. Да, батерията деградира в известна степен, но автомобилът остава напълно използваем. В повечето случаи той продължава да е идеален за градска среда, което всъщност е едно от основните предимства на електромобилите“, обясни той.

