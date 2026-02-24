BGN → EUR
Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

Борислава Кирилова

"Климатичната криза създава нови индустрии", казва създателят на Plan A

Лесно ли се създава GreenTech компания в среда, в която регулациите постоянно се променят, пазарът тепърва се изгражда, а бизнесът често гледа на устойчивостта като на разход, а не като на инвестиция? Как изглежда една сделка за 80 милиона долара отвътре? И може ли екологията не просто да "спасява планетата", а реално да увеличава печалбата на компаниите?

На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Любомила Йорданова - български предприемач, който създава Plan A - софтуерна компания за устойчиво развитие, превърнала се в един от разпознаваемите ESG технологични играчи в Европа. Компанията започва като амбициозна идея в среда, в която темата за въглеродния отпечатък все още не е централен приоритет за бизнеса. Само няколко години по-късно Plan A вече работи с големи международни компании и се позиционира като стратегически партньор в управлението на устойчивостта. Кулминацията идва с реализирана продажба за 80 милиона долара – сделка, която поставя български предприемач в центъра на глобалната ESG сцена.

Българката, която продаде бизнеса си за 80 млн. долара, застава начело на компания за 245 млн. долара

"Сделката за 80 милиона долара не беше въпрос само на цена. Получихме и по-високи оферти, но избрахме партньор, който ни позволи да запазим бранда, продукта и екипа. За мен беше важно Plan A да продължи да съществува със същата мисия. Парите са резултат, но визията е посоката. Това беше стратегическо, а не емоционално решение", казва Йорданова.

Зад тази сделка стои дълъг и сложен процес. Продължил 12 месеца, той включва разговори с над 100 компании от различни континенти, с различни интереси и различни намерения. Част от потенциалните купувачи са виждали стойност в мисията и технологичната експертиза на Plan A, други са били мотивирани от бързо навлизане в ESG сектора или от стратегическо позициониране на пазара. Всяка среща е означавала нов анализ, нова презентация и ново ниво на due diligence. В подобен процес предприемачът трябва да остане едновременно визионер и прагматик – да защитава идентичността на компанията си, но и да мисли в мащаб.

"Видяхме всичко – от хора, които дълбоко вярват в мисията, до такива, които просто искаха името си в списъка. Това е изключително изтощителен процес. Не можеш да го преминеш сам. Трябва силен екип и ясна вътрешна посока. Имаше варианти Plan A да стане просто отдел в голяма корпорация. Имаше варианти да използват единствено реномето ни. Това би означавало загуба на идентичност. Ние избрахме растеж в мащаб. От днешна гледна точка знам, че това беше правилното решение", допълва тя.

Българка продаде компанията си за 80 млн. долара

След финализирането на сделката компанията прави стратегическа крачка към глобалната сцена и става част от Diginex – мултимилионна публична компания, листната на Nasdaq, която развива устойчиви финансови и ESG решения по цял свят. Интеграцията не означава край на мисията, а разширяване на възможностите – достъп до нови пазари, нови ресурси, нови екипи и по-широка клиентска база. Днес Любомила Йорданова е главен изпълнителен директор на Diginex и управлява компания с глобално присъствие, която работи в Азия, Европа, Близкия изток и САЩ.

Тя подчертава, че промяната не е само корпоративна, но и лична.

"Когато си solo founder, всяка грешка тежи лично върху теб. След продажбата за първи път усетих, че не нося цялата отговорност сама. Това не означава по-малко работа, а по-разпределена тежест. Имаме екип, който споделя решенията и риска. Това променя начина, по който мислиш като лидер", обясни Йорданова.

Според нея голямата трансформация в бизнеса през последните години е, че устойчивостта вече не е морална позиция или маркетингов етикет, а част от капиталовата стратегия на компаниите. Регулаторната рамка в Европа и по света се затяга, инвеститорите изискват прозрачност, а финансовите институции поставят ESG показателите в центъра на своите решения.

Българка влезе в топ 50 на конкурса на Apple за млади разработчици (ВИДЕО)

"Компаниите разбират, че могат да бъдат едновременно печеливши и устойчиви. Когато покажеш, че зеленото носи доходност, скептиците замлъкват. Това промени целия разговор", подчертава тя.

По думите й следващата голяма бизнес възможност се крие в управлението на отпадъците - сектор, който тепърва ще преживее сериозна трансформация.

"Отпадъците са ресурс. В Европа се рециклира едва около 15%, което означава огромен неизползван потенциал. Текстил, мебели, индустриални материали – всичко това може да бъде върнато обратно в икономиката. Климатичната криза създава нови индустрии. Въпросът е кой ще ги изгради", обясни Йорданова.

