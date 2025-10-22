От малко ателие до Париж: Как Тио и Иван превръщат бижутата в емоция

Историята на двама творци от Studio Zard, които завладяват международните пазари

Бижутата са незаменим аксесоар за всяка жена. Те добавят блясък в сивото ежедневие и често са един от най-бързите начини да актуализирате вашия гердероб. Но бижутата са много повече от просто аксесоари, те са личен избор, който изразява нашата идентичност.

Всеки път, когато избираме пръстен, обеци или колие, ние всъщност правим малък, но дълбоко личен избор – избор, чрез който изразяваме кои сме. Понякога това се случва без думи – просто едно бижу „ти говори“, без дори да знаеш защо.

Точно в тази тиха интуиция живее и духът на Studio Zard – марка, която превръща златото, среброто и камъните в истории, разказани с майсторство и сърце.

Кой стои зад Studio Zard?

Тио Торосян и Иван Валериев са двигателната сила, която задвижда бранда за ръчно направени бижута. Тяхната история започва случайно като бягство от рутината.

„Идеята за Studio Zard се зароди много чисто и естествено– от чистото удоволствие да творим с ръцете си. Всичко започна, като наш начин да избягаме от рутината, като личен отдушник, където да се отдадем на хобито си.“, това разказва един от основателите Тио.

Първите опити били просто бягство от рутината – онзи момент, в който светът навън притихва, а пред теб остава само среброто, огънят и търпението. Но когато хората започнали да питат, да търсят, да разпознават любовта, вплетена в тези малки предмети тогава разбрали, че това не е просто хоби.

„Разбрахме, че можем да докосваме другите с нашето изкуство. Това ни накара да си кажем: 'Нека превърнем тази страст в мисия и да предложим това усещане за автентичност и качество на повече хора.“ Така срастта става мисия.

Първата продажба

Снимка: Studio Zard

Една дама пристъпва в студиото и си купува сребърен пръстен. Тио си спомня за първата продажба и закачливо пита: „Някой наистина плати за това?“.

„Това беше първото, много силно потвърждение, че нашето изкуство има реална стойност и за другите.“ Това е и техният знак, че пътят е правилен.

Подписът, който не следва правила

Снимка: Studio Zard

„Бижутата ни имат собствен характер,“ казва Иван. „Не обичаме да следваме общоприети правила. Обичаме да комбинираме грубо и нежно, старо и ново, текстури, които не би трябвало да си говорят, но за нас се прегръщат естествено.“

Всеки техен дизайн звучи като малка симфония от контрасти – хладното сребро и топлината на човешката ръка, светлината и сенките, които танцуват по повърхността.

Снимка: Studio Zard

„Процесът е органичен,“ добавя той. „Няма формула. Всичко започва от една идея, от едно усещане – пръв пръстен, който задава тона на цяла колекция. Всеки следващ е като дума от едно изречение – докато историята не стане пълна.“

Когато устойчивостта е философия, не мода

Снимка: Studio Zard

За Studio Zard красотата винаги идва с отговорност. Те използват рециклирани метали, лабораторни диаманти и мойсанити – не защото е тенденция, а защото вярват, че бъдещето на занаята трябва да е чисто.

„Радваме се, че дори големите брандове вече тръгват по този път,“ казва Тио. „Устойчивостта не е компромис. Тя е начин да създаваш нещо красиво, без да оставяш следа, освен човешката.“

Майсторството в милиметъра

Най-трудното в изработката на едно бижу? „Последните няколко милиметра,“ признава Иван.

Там, където микроскопът се превръща в прозорец към безкрая, а дъхът трябва да спре, за да не трепне камъкът.

"Единствената разлика между перфектното бижу и грешката е вниманието към детайла в последните няколко милиметра. Това е моментът, който изисква най-голямо майсторство и концентрация".

От малко ателие до международна сцена

Пътят от малка работилница до Парижката седмица на модата звучи като приказка, но зад нея стои постоянство и твърд характер.

Снимка: Studio Zard

Да бъдеш български бранд на международната сцена никак не е лесно. На същото мнение и Тио Торосян, но според него това не е недостатък и пречка:

„Именно това ни прави по-иновативни и ни кара да влагаме още повече страст и постоянство. В крайна сметка точно това ни помага да се откроим и да спечелим доверието на международните клиенти.“

Иван добавя, че пазарът тук ги е научил да ценят личното отношение към клиентите:

„Обичат да усещат историята зад всяко бижу и държат на уникалността. Това може би е малко по-различно от някои международни брандове, където предлагането може да е по-ориентирано към бързи тенденции.“

Появата им на световната сцена не била само дебют, а признание. През месец май 2024 г. те получават за първи път предложение да бъдат включени в селекцията на British VOGUE, а оттогава името им влиза в още чуждестранни журнали.

„Хората се впечатлиха, че ръчният занаят може да звучи толкова съвременно,“ казва той.

За седмицата на модата в Париж Иван разказва: "Самият дебют беше невероятен прилив на адреналин! Атмосферата беше наелектризираща.". "Това, което искахме хората да запомнят от срещата си с Studio Zard, беше именно това: че в свят на масово производство, ние предлагаме продукт с душа."

Път без инвеститори, но с дълбоки корени

„Стартирането без външно финансиране не беше просто избор, а необходимост, която ни наложи изключителна финансова дисциплина“, обяснява Иван.

„Всяка стотинка, която Studio Zard спечелеше, се връщаше обратно в бизнеса – в по-качествени материали, нови инструменти или подобряване на ателието.“

Studio Zard избира не експлозивния растеж, а устойчивия – като дърво, което пуска дълбоки корени преди да израсне.

Истории, които се предават като наследство

Най-ценните моменти не са в успехите, а в срещите.

„Един клиент ни донесе пръстена на баба си – жената, която го е отгледала,“ разказва Тио. „Искаше да го превърнем в годежен. Да продължи наследството и любовта, която е получил.“

Така старото злато засияло наново – с любов, която не ръждясва.

„Това ни напомня защо правим това, което правим – защото всяко бижу е човешка история.“

Поглед напред

След пет години Studio Zard се вижда същото – само че по-голямо в обхвата, не в егото.

„Не искаме десетки магазини,“ казва Иван. „Искаме да останем бутикови по дух, но достъпни за света чрез онлайн пространството. Защото така можем да запазим контрол и личен допир във всеки детайл.“

Studio Zard не просто изработва бижута – те превеждат емоции в метал, спомени в форми, любов в светлина.

И може би точно в това се крие тайната им: в онзи невидим миг, когато едно бижу „ти заговори“ и ти го разбереш без думи.

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN