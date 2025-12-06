Intel ще инвестира 208 млн. долара в Малайзия

САЩ са третият по големина пазар за износ на полупроводници от Малайзия

Американският производител на чипове Intel обяви, че ще вложи допълнителни 208 милиона долара в своите операции в Малайзия. Това съобщи премиерът Анвар Ибрахим, като подчерта, че инвестицията ще засили ролята на страната в глобалната верига за доставки на полупроводници, цитира БГ НЕС.

Малайзия е шестият по големина износител на микрочипове в света и контролира около 13% от глобалния пазар за опаковане, сглобяване и тестване на чипове. Решението на Intel е „базирано на доверието в дългосрочните планове на страната“, написа Анвар във Facebook на 1 декември вечерта, като уточни, че по-рано същия ден се е срещнал с главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан.

„Intel обяви допълнителна инвестиция в размер на 860 милиона рингита, с която ще превърне Малайзия в център за сглобяване и тестване на чипове“, добави премиерът. Това идва след обещаните през 2021 г. 7 милиарда долара за изграждане на модерна фабрика за производство на чипове в северния щат Пенанг, известен като електронен център на страната.

Анвар също съобщи на 1 декември, че фабриката в Пенанг е „99% готова“ и че Intel е изразила благодарност за подкрепата на малайзийското правителство по време на изграждането ѝ.

САЩ са третият по големина пазар за износ на полупроводници от Малайзия. Миналата година страната е изнесла за САЩ електротехнически и електронни продукти на стойност 120 милиарда рингита (около 28 милиарда долара), като приблизително половината от тях са свързани с чипове.

