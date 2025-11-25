Как да си намерим работа чрез LinkedIn - съвети от експерт

В България платформата има около милион и половина потребители, казва Емануел Тонев

Кога LinkedIn придоби „тежест“ като канал за търсене на работа? LinkedIn профилът замества ли традиционното CV? Как да подсилим видимостта на профила си в LinkedIn? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Емануел Тонев – LinkedIn маркетинг експерт.

„LinkedIn вече е огромен фактор за работа, защото е бизнес екосистема. В България има около милион и половина потребители — това е приблизително една четвърт от населението. В световен мащаб говорим за стотици милиони активни профили. Това е мястото, където бизнесът търси хора и хората търсят бизнес. Затова тежестта на платформата расте силно именно през последните години“, заяви Тонев.

Според него много хора не разбират LinkedIn, защото не са готови да отделят време да го научат.

„Истината е, че с правилна насоченост дори за два часа може да се направи много силен профил. Виждал съм го десетки пъти при хора, които търсят работа. Когато профилът е подреден и оптимизиран, резултатите идват бързо. Важното е да се действа, а не да се отлага“, посочи експертът.

Той обясни и че профилната снимка е първият тест за сериозност в платформата.

„Снимката трябва да е чиста, професионална, с изчистен фон и да те показва естествено такъв, какъвто си. Не селфита, не снимки от ресторант, не „случайни“ кадри. Лицето трябва да заема по-голямата част от кръгчето, за да има яснота кой си. Консистентността във визията работи като личен бранд“, каза Тонев.

По думите му следваща по важност е корицата (банер).

„Тя не е украса, а послание — показва мисията ти там. Тя трябва да е изчистена, с минимален текст, и да не се претрупва в лявата част, защото снимката го закрива. Важно е да мислиш как изглежда и на телефон, не само на компютър. Ако имаш цветова тема, банерът и снимката трябва да си „говорят“. Така профилът изглежда подреден и професионален“, добави той.

Тонев обясни и че типичната грешка, която хората правят, е да бъркат личен бранд с „стокови снимки и AI текстове“.

„Това прави просто бранд, не личен бранд. Личният бранд се крепи на личността — на това кой си, за какво се бориш, през какво минаваш. Можеш да ползваш помощни инструменти, но не и да замениш себе си с тях. Автентичността е валута в LinkedIn“, добави експертът.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

