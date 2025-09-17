Български чорапи за „стинки“, днес на витрините в САЩ (ВИДЕО)

Как двама братя от Габрово превърнаха чорапите в глобален бизнес?

Когато чуеш Stinky Socks, първата реакция може да е усмивка. На английски „stinky“ означава „миризлив“, но в случая има и нещо съвсем българско зад името – „стинки“, както в Габрово наричат стотинките. И както често става – големите идеи започват с малко.

През 2011 г. братята Христо и Димо Петкови създават Stinky Socks, марка за скейт и сноуборд чорапи, родена от любовта им към спорта и желанието да изразят себе си. Без инвестиции, без пазарна ниша, без връзки. Днес чорапите им се носят в над 20 държави, продават се в американската верига Zumiez, а Netflix им поверява да направят лимитирана серия продукти с лика на Майк Тайсън и Том Брейди.

Христо ни посреща в своя физически магазин в София, където ни разказва повече за бранда и неговите първи стъпки.

Как се роди идеята?

„Караме сноуборд вече над 20 години… и в определен момент решихме: защо да не започнем нещо свое?“, споделя Христо. Бащината им страст към скейт и сноуборд културата в съчетание с опит в внос и дистрибуция довеждат до мечтата да създадат собствен продукт – качествен и стилен чорап, лесен за производство и логистика.

„Избрахме чорапите, защото не изискват голям бюджет, лесно се произвеждат и могат да стигнат навсякъде по света без огромна инвестиция.“

Стартиране извън България

Снимка: Stinky Socks

Първите стъпки на Stinky Socks не са в родната страна – българските магазини отказват. Но това не ги спира: с лични контакти успяват да навлязат в Гърция и дори Япония. Тези пазари са първите, които ги приемат, благодарение на доверие и бърза реакция.

„След като навлязохме там, започнахме да осъзнаваме как работят международните пазари и откъде идват предизвикателствата – отдалечеността на България и сложната логистика.“

Пробивът в САЩ и растежът

С помощ на приятелски дистрибутори и упоритост, Stinky Socks влизат в над 70 магазина на американската верига Zumiez. Това отнема няколко години, но личните познанства правят възможното.

„Работихме около 5 години за вход в САЩ – един имейл, един контакт може да направи разликата.“

Netflix: партньорство, което отвори вратите

Снимка: Stinky Socks

Netflix ги открива неочаквано: поръчки за служителски чорапи, дизайн за събития на живо в тяхната спортна секция, и след вътрешен успех – предложение за разпространение към широката публика. Процесът отне около 8 месеца заточаване и одобрение.

„Ние работихме с техните дизайнери и избрахме подход, който минимално променя идентичността им, но запазва нашата брандова визия.“

Ефектът? Огромен. Netflix е сред топ 10 световни брандове и влиянието върху продажбите и имиджа беше ясно осезаемо както във вътрешния, така и в международния ландшафт.

Христо държи чифт от този модел в гардероба сиповече от 5 месеца, за да може всяка сутрин да го вижда и да се уверява, че това всъщност е реално.

Производство в България

Снимка: Stinky Socks

Всичко се произвежда у нас – с едни и същи партньори във фабриката от самото начало. От първите 500 чифта до настоящите 50–100 000, връзката между бранда и производството остава нерушима.

Основен материал е памук, но разработват чорапи с 60–70% мерино за по-натоварени активности, съчетавайки лекота с здравина – над 120 различни дизайна, включително лайфстайл модели, не само за сноуборд и скейт.

Бизнесът започва с 4 000 евро, от които 2-3 000 отиват за логото, остатъкът за производство. Всекидневни предизвикателства водят до почти момент на отказ, но братята намират начин да приемат проблемите като урок и продължават напред.

„В началото мислиш, че след първия проблем няма да има повече. Но с времето научаваш: винаги ще има нови предизвикателства. И точно това те кара да растеш.“

Най-голямото препятствие остава логистиката и бюрокрацията – доставки до дистрибутори, митници, събиране на плащания. Благодарение на членството в ЕС ситуацията обаче значително се улеснява.

Какво предстои?

Бизнес фокусът сега е върху САЩ – само 10% от магазините Zumiez носят марката, а пространството за разрастване е огромно. В Европа и в България също има потенциал за растеж.

От старт с ограничени ресурси до продукт, носен от Netflix, историята на бранда показва, че малката идея може да има глобален отзвук – стига да има визия, упоритост и любов към детайла.

Интервюто с Христо Петков разкрива тези принципи: не се отказваш, инвестираш във взаимоотношения и винаги мислиш стратегически—дори когато си започнал от няколко „стотинки“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN