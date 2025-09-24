Български чипове обещават изкуствен интелект, който харчи 100 пъти по-малко ток

Какво представляват невроморфните чипове и за какво се използват те?

В България стартъпите, които работят върху проекти с потенциал да променят света на изкуствения интелект, се броят на пръсти. Един от тези стартъпи е "Невроморфика". Техните решения са вдъхновени от начина, по който работи човешкия мозък - чрез енергийно ефективни невроморфни чипове, приложими както в цивилната, така и в отбранителната индустрия.

„Изглеждаше доста голямо предизвикателство от техническа гледна точка и решаваше проблем, който преди това, за мен, изглеждаше нерешим“ – споделя създателят на компанията Янислав Трендафилов в рубриката ни "Корпоративни истории". Проблемът, за който говори, е високата консумация на енергия от изкуствения интелект в автономни системи, задвижвани от батерии – автомобили, индустриални роботи, дронове.

Какво представляват невроморфните чипове?

Невроморфните чипове имитират принципа на действие на невроните в мозъка. Вместо цялата невронна мрежа да работи едновременно, „само част от нея се активира в зависимост от контекста на ситуацията и необходимите действия“, обяснява Трендафилов.

Тази архитектура позволява огромни икономии на енергия – „над сто пъти“ по-малко в сравнение с конвенционалните системи. За мащаба на проблема той дава любопитен пример: „В момента 4% от световната енергия отива за изкуствен интелект. Това е повече, отколкото всички самолети в авиационната индустрия.“

Предизвикателствата пред създаването на такива чипове

Разработването на подобна технология е процес, който изисква години труд и изключителна прецизност.

„В един човешки косъм може да се поберат десет хиляди транзистора… самата изследователска дейност е 5-6 години като средна стойност за индустрията,“ казва основателят.

Въпреки трудностите, компанията вече е стигнала до етап на полеви изпитания на системи, изградени на база на техния продукт.

Подкрепа от Европа и НАТО

Една от ключовите стъпки за успеха на Невроморфика е подкрепата от европейски програми и НАТО.

„Без ясен пазар и потребител, подобна дейност би могла да остане само хоби, а не истински бизнес. Благодарение на тези програми ние създадохме голяма контактна мрежа и партнираме с големи индустриални компании от цяла Европа.“

Реални приложения на технологията

Компанията вече работи по няколко конкретни проекта като енергийно ефективни сензори за сгради – за намаляване на общата консумация на енергия чрез локална обработка на данните.

Както и сензори за горски пожари, които представляват миниатюрни устройства, пускани от самолети, които да откриват огнища в ранна фаза, когато не могат да бъдат засечени с традиционни средства. Това е особено важно за безопасността на огнеборците.

Малкият играч срещу гигантите

Сравнявайки Невроморфика с компании като Intel или IBM, Трендафилов подчертава:

„Ние сме доста по-малък екип и това ни позволява да сме по-гъвкави… Конкурирайки се с тях и бидейки по-малки, можем да сме по-ефективни и по-оптимистични в това, което правим.“

Поглед към бъдещето

След десет години Трендафилов вижда Невроморфика като ключов играч за сигурността на доставките в микроелектрониката:

„Ако трябва да мечтая смело – нещо голямо, с поне 5-6 хиляди служителя и няколко продуктови линии. Но дори и в по-реалистичен сценарий ще сме значителен екип и важна част от новото поколение системи.“

