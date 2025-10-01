Как Пенка, Мито и техният създател Георги правят роботиката достъпна за всяка индустрия

За първи път пред bTV Бизнес новините Simobotic представят новия си робот „Балабан“

В развойния център на компанията Simobotics в село Герман бъдещето вече е тук. Сред метал и кабели работят три иновативни "сътрудници": колаборативният робот Bulbot, автономният мобилен робот MITO и най-новият им продукт – БАЛАБАН, който за първи път беше показан пред екипа на bTV Бизнес Новините. Зад технологичния пробив стои Георги Георгиев, който превръща личен проблем в бизнес с международен потенциал.

От скоби до роботи

Любовта към техниката и инженерството Георгиев наследява от баща си. След докторат по роботика през 2017 г., той среща първата си сериозна трудност – в производството на скоби за водни съединения липсват достатъчно оператори за машините.

„Тогава потърсих роботизирани решения, които към онзи момент бяха много скъпи. Също така бяха трудни за интеграция и реших да се занимавам с роботика професионално и да създам български робот, който всъщност след това стана първият български колаборативен робот.“, разказва той.

Роботизацията вече не е пожелание

Снимка: Георги Георгиев

"Който не интегрира роботи днес, утре няма да бъде на пазара", подчертава Георгиев. Според него, бидейки част от четвъртата и петата индустриални революции, роботите, подкрепени от изкуствен интелект, са ключови за компаниите, които искат да останат конкурентни. Българският стартъп си е поставил за цел да демократизира роботиката, предлагайки модулни и ценово ефективни решения, които могат да се поддържат и от неквалифициран персонал.

Кои са BulBot, PENka и MITO?

Снимка: Айлин Дрикова

BulBot е колаборативен робот с товароносимост 5 кг. и шест степени на свобода. Може да работи рамо до рамо с оператор, без защитни клетки. Управлява се чрез интуитивен графичен интерфейс и е подходящ за дейности като шлайфане, боядисване или нанасяне на лепила.

PENka е доверен помощник на BulBot. Представлява джойстик за управление на роботи без нужда от програмиране, който интерпретира движенията на ръката на оператора и ги възпроизвежда от робота. Софтуерът позволява филтриране на движение в равнина, посока или ориентация, което прави BulBot много точен при повтаряеми операции.

Снимка: Айлин Дрикова

MITO е първият български автономен мобилен робот с товароносимост 1500 кг. Създаден е за реални индустриални нужди, като повдигане и транспортиране на палети. Модулен и многоцелеви, MITO може да се прикачи към различни съоръжения и да изпълнява задачи в динамична среда, включително складиране, работа с вертикални карусели и автоматизирано изпълнение на поръчки в електронната търговия.

Работи в иновативна екосистема от платформи, чрез които бързо и лесно сменя приложението си по време на работа.

Продуктите са позиционирани конкурентно:

BulBot – 15 000 евро (с джойстик Penka + 2500 евро)

MITO – 30 000 евро

"Цените са по-ниски от европейската конкуренция, а качеството е на немско ниво. Дори сме по-конкурентни от китайските производители," подчертава Георгиев.

Нов робот в портфолиото на компанията

Снимка: Георги Георгиев

За първи път пред екипа на bTV Бизнес Новините компанията представи своя най-нов автономен робот БАЛАБАН. Той е резултат от последните иновации на стартъпа и комбинира автономна работа с възможности за повдигане и транспортиране на палети, интегриране с други машини и лесна работа чрез интуитивен софтуер.

Георгиев подчерта, че БАЛАБАН е разработен с мисъл за реални индустриални и складови нужди. Премиерата е символичен момент за компанията, показващ, че България може да създава иновации на световно ниво. Крайната цена на БАЛАБАН за потребителите е 39 000 евро.

Решение на съвременните предизвикателства

Стартапът адресира няколко критични проблема като недостиг на работна ръка – роботите поемат тежки, опасни и повтаряеми задачи.

Климатични и икономически рискове – системите са устойчиви и икономически ефективни, работят с електрическа енергия и намаляват отпадъците.

Безопасност и регулации – продуктите покриват най-високите стандарти за индустриална безопасност и се интегрират лесно с други машини.

Финансиране и награди

Снимка: Георги Георгиев

Simоbotics се финансира изцяло с лични инвестиции, като разходите за развойна дейност през последната година са между 500 000 и 700 000 лв. Компанията вече е носител на престижни награди, като тази година бе избрана сред петте водещи компании в Европа в сферата на роботиката на Европейския форум по роботика в Щутгарт.

Тази есен компанията откри рунд за финансиране, за да ускори развитието си.

Поглед към бъдещето

В следващите две години компанията планира да реализира над 100 автономни мобилни робота, а до пет години – над 1000 както и да развие своя производен капацитет в гр. Мизия. Същевременно портфолиото ще се разширява, като акцентът остава върху интуитивното взаимодействие човек-машина и демократизацията на роботиката в България и Европа.

