Изкуственият интелект и грижата за здравето: Българско AI приложение анализира медицински изследвания

Възможно ли е изкуственият интелект да намери решение на нелечими болести?

Все повече американци се доверяват на изкуствения интелект (AI), когато става дума за здравето им. Според проучване на Talker Research сред 2000 пълнолетни американци, 35% вече използват AI технологии, за да се информират за своето здравословно състояние.

В България вече имаме собствен отговор на тази тенденция – приложението Labsi. Създадено с идеята да направи проследяването на здравето по-достъпно и разбираемо, Labsi използва AI, за да анализира лабораторни резултати, визуализира промени в показателите и предлага персонализирани насоки. По този начин потребителите могат по-лесно да следят своето състояние, да забелязват навреме отклонения и да споделят данните си с лекуващия лекар.

„Labsi е мобилно приложение, в което хората си качват резултатите от лабораторни изследвания. Ние автоматично извличаме тези резултати от документите и ги показваме на графики. И освен това, хората могат да получат персонализирани насоки, които са автоматично генерирани от нашия изкуствен интелект. Тези насоки са базирани на историческите данни, които знаем за тях – на база качените документи, както и пола и възрастта на човека“, казва съоснователят на приложението Иван Иванов пред bTV Бизнес Новините.

От предприемаческа програма до реално решение

Приложението е създадено от трима български предприемачи – Иван Иванов, Катерина Колева и Николай Матеев. Идеята за Labsi възниква, докато екипът участва в предприемаческа програма и забелязва, че в българското здравеопазване пациентите често получават трудни за интерпретация лабораторни резултати.

„И затова решихме да направим приложение, което да информира хората за тяхното състояние и да им дава персонализирани насоки“, обяснява Иванов.

Може ли Labsi да предскаже здравословни проблеми?

Иванов уточнява, че на този етап приложението не може да предсказва заболявания, тъй като изкуственият интелект все още е „подрастваща“ технология и рисковете в здравеопазването са твърде високи.

„Хипотетично това може да стане, но в момента рисковете са по-големи от предимствата. Затова на този етап не показваме такива предсказания“, казва той.

Той подчертава и че подобни приложения няма как да заменят лекарите. По-скоро AI ще подобри грижата за пациентите и ще освободи време на медиците, за да се фокусират върху по-креативната и аналитична част от своята работа.

Изкуственият интелект срещу нелечимите болести

Според Иванов изкуственият интелект има огромен потенциал и той отбеляза, че силно се надява, че AI ще намери решение на нелечими заболявания.

„Наскоро се появи модел, към който има много надежди, че ще ускори начина, по който се откриват лекарства. Той генерира молекули с определени параметри и качества. Така че има много интересно движение на пазара и предстои да видим какво ще е реалното влияние на тези модели в практиката“, обяснява той.

Иванов сподели, че очакванията му за изкуствения интелект са много оптимистични, тъй като има интересни тенденции в сферата на изкуствения интелект и здравеопазването

„Примери за това вече има – в образната диагностика и в откриването на нови лекарства. Преди две години беше открит антибиотик, активен срещу бактерия с висок риск от резистентност – благодарение на изкуствения интелект. Все повече лекари използват AI инструменти като Open Evidence, за да намират и синтезират информация от научни журнали. Виждаме много интересни и позитивни тенденции на пазара“, заключи той.

Всичко за Labsi – вижте във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN