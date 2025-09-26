„Куклата може да разкаже всичко": Как фигурите оживяват на театралната сцена?

Преди началото на театралния сезон се срещаме с екипа на куклената постановка „Братята с лъвски сърца“ от Астрид Линдгрен

Преди да оживят на сцената, куклите се раждат в тишината на работилницата. С часове труд, внимание към детайла и щипка въображение, те добиват своя собствена форма и характер. За да ви покажем как те оживяват в ръцете на актьорите, влизаме зад кулисите на Столичния куклен театър.

Снимка: Петър Джанаваров

Дни преди стартирането на театралния сезон, се срещаме с екипа на куклената постановка „Братята с лъвски сърца“ от Астрид Линдгрен. Това е вълшебна история за смелостта и братската обич на Йонатан и Карл, които заедно попадат в чудната страна Нангияла. Постановката е адаптирана от Йохан Гиле и преведена от Анелия Петрунова, с режисура на Марий Росен. В постановката участват актьори като Любомир Генчев и Мариан Рангелов, а сценографията, музиката и куклите са дело на Борис Далчев, Александър Евтимов и Невена Георгиева. Как пресъздават историята с помощта на куклите разказват пред „Бизнес новините“ актьорът Мариан Рангелов и Марий Росен.

Мариан Рангелов: „Трябва да знаем, кога възможностите на една кукла са изцедени“

Актьорът споделя, че куклите имат много възможности и за създаването им са направени множество опити, докато бъдат открити най-подходящите изразни средства. В началото куклите са семпли, като внимателно се преценя, кога и накъде да се насочва погледът, защото това е ключово за живота на куклата. Добавени са отделни „водачи“, които да дадат категоричност на куклата. В ръчичките са вградени магнити, които позволяват използването на човешката ръка като продължение на куклата, правейки жестовете по-ясни за зрителя. Освен това, в гърбчето и отпред са поставени магнитчета, които се използват при определени моменти в представлението, чиято роля зрителите могат да разберат само като го гледат.

Снимка: Петър Джанаваров

Колко време отнема работата на актьора с куклата?

„С всяка кукла човек започва отначало. Въпреки че с опита, намираме своя начин как да подходим към куклата, всеки път започваме отначало. Всяка една кукла трябва да се овладее наново. Някои са малко по-сложни, овладяват се по-трудно от други и изискват малко повече време. Но си е като с музикантите, с техните инструменти, така и на нас ни трябва време да овладеем куклата. И всеки път е различно, но не става бързо.“ – добавя още Мариан Рангелов

За него няма любима кукла, защото щом актьорът създаде връзка с нея – всяка се превръща в приятел. Въпреки това предизвикателствата при кукления театър са много. „Трябва да откриеш и изцедиш изцяло възможностите на куклата, за да можеш да избереш тези, които ти вършат най-много работа. Но това е интересен и забавен процес.“ – завършва Мариан.

По време на всяка от репетициите за кукления спектакъл, актьорите работят с голям екип от дизайнери, сценографи, техническа поддръжка и много други. Повече за изработката на куклите и сюжета на представлението ни разказва режисьорът Марий Росен.

Снимка: Петър Джанаваров

Марий Росен: „Куклата ни помага да разкажем на децата теми, за които никои не иска да говори“

Режисьорът споделя, че работата по куклите отнема много време. Материята трябва да се адаптира, защото куклата е „външна материя, която трябва да оживее и за да оживее, тя става не само чрез артиста“ Работата идва от ателиетата, а режисьора и актьорите обясняват какво им трябва допълнително, като дизайнерите помагат и адаптират вече направената кукла.

Каква е връзката между режисьора и сценографите?

„Режисьора е човека, който е първоначалният дъх, началната идея, импулс идва от режисьора. Този импулс трябва да зарази останалите хора. Първите хора с които аз влизам във връзка това са сценографите, които дават визията на спектакъла. Ние много разговаряхме, докато стигнем до тези кукли, до тези средства. Тези сценографите и художниците са авторите на куклите.“ – споделя още Марий Росен. Той добавя, че в България сме много привилегировани, защото имаме много добра школа в кукления театър и кадрите са все по-обучени.

Снимка: Петър Джанаваров

Куклите се избират според концепцията на режисьора. За постановката „Братята с лъвски сърца“, той иска доста изчистени кукли и всеки зрител има свободата и въображението да добави чертите.

Кой посещава кукления театър?

„Винаги всяко ново поколение деца минава през кукления театър. Така че това е нещо, което, надявам се, никога не си отиде.“ За представлението те започват да репетират още от юни месец, но режисьора казва, че на него никога няма да ми стигне, защото артистите се изразяваш не в актьорски план, а през кукла. „Много е важно репетирането, да владееш тази чужда материя и тя да стане твоя“ – добавя още режисьора.

Снимка: Петър Джанаваров

Как се роди идеята за спектакъла?

„Цял живот съм искал да направя пиесата. Преди 20 години я предложих в един театър и не я одобриха поради една основна причина, че това не е лесен текст. Историята е за двама братя, които умират, но се раждат в друг свят, и пак умират, за да се родят отново. Смъртта, потвърждава вечността на живеенето, успокоява страхът от умирането и отваря една тема, която разбери се, родителите предпочитат да избягват. Децата се сбускват с тази тема много по-рано, отколкото родителите им се иска. Куклата е един изключителен, прекрасен проводник за такива теми. През куклата много всичко може да се каже по един по-облегчен начин, отколкото в жив план.“ – завършва режисьора.

Гледайте целия процес по създаванто на куклен спектакъл във ВИДЕОТО:

Постановката се представя се по споразумение с Nordiska ApS, Copenhagen, www.nordiska.dk

