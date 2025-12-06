Това е най-посещаваната туристическа дестинация

На всеки жител на страната се падат по 3,6 чуждестранни туристи

Когато стане дума за пренаселен туризъм, много хора автоматично мислят за Испания, Франция или Гърция. Но титлата за най-посещаваната страна в света спрямо броя на населението принадлежи на Австрия, пише Biznis Kurir.

Проучване на MoneyTransfers.com показва, че именно Австрия има най-много туристи на глава от населението – на всеки австриец се падат по 3,6 чуждестранни посетители, което поставя страната на върха на класацията.

С около девет милиона жители, Австрия приема приблизително 32 милиона международни туристи годишно. Най-голяма част от тях се насочват към столицата Виена, предава Mirror.

Позната като градът на мечтите, Виена привлича посетители с бароковата си архитектура, историческите забележителности и оживения нощен живот. Сред най-популярните атракции се открояват замъкът „Шонбрун“, Виенската държавна опера и Природонаучният музей.

Въпреки че Виена е свикнала с приливите на туристи, нарастващата популярност на по-малките австрийски градове започва да създава проблеми, тъй като много от тях не разполагат с капацитет да поемат толкова голям поток посетители.

Най-яркият пример е Халщат – живописно алпийско градче, известно с идиличните си къщи, водопади и езера, сгушено под заснежени планински върхове.

Популярността му нарасна стремглаво, след като се разпространи твърдението, че Халщат е вдъхновил кралството във филма на Disney „Замръзналото кралство“ (Frozen).

Това градче, включено в списъка на ЮНЕСКО и с едва 800 постоянни жители, посреща над един милион туристи годишно. Преди пандемията през тесните му улички ежедневно преминаваха до 10 000 посетители, което накара местните власти да търсят начини за ограничаване на пренаселеността.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN