Апартамент за „дигитална детоксикация“ обещава живот без Wi-Fi

Искате да избягате от технологиите? Този апартамент е за вас!

Нов жилищен проект в Брюксел привлича вниманието с необичайното си обещание: апартаменти, напълно защитени от електромагнитно излъчване, без Wi-Fi, без GSM, без Bluetooth - само с кабелна връзка, пише The Brussels Times.

Проектът, който все още е в процес на изграждане, има за цел да предложи начин на живот „дигитална детоксикация“ за жителите, които искат да ограничат излагането си на електромагнитни полета (ЕМП).

Защитен от външния свят

Сградата ще бъде проектирана да блокира радиацията чрез специални материали в стените, покрива и прозорците си. Според Кома ще бъде използвано стъкло, произведено в Белгия, за да се предотврати навлизането на радиация - и да се спре излизането на вътрешни Wi-Fi сигнали.

Вътре жителите ще бъдат помолени да спазват строги правила: без Wi-Fi, без Bluetooth, без свързани устройства. Табели ще им напомнят да държат телефоните си в самолетен режим, а кабелен интернет ще бъде достъпен навсякъде. „Невъзможно е да се контролира всичко“, призна Кома, „но ще осигурим устройства за измерване на радиацията, за да могат жителите да проверяват дали се спазват правилата.“ Той казва, че целта е да се намалят нивата на експозиция с 60 до 70 децибела.

„Няма научна основа за страх от Wi-Fi“

Въпреки че идеята за апартамент без електромагнитни полета може да звучи привлекателно за някои, експерти по телекомуникации, интервюирани от VRT, казват, че няма научна причина да се избягват Wi-Fi или мобилни мрежи.

„Радиацията от телефони, Wi-Fi или микровълнови печки е нейонизираща , тя няма достатъчно енергия, за да увреди ДНК“, обясни професор Софи Полин, специалист по телекомуникации в KU Leuven. „Нито една научна публикация не е демонстрирала причинно-следствена връзка между нискочестотната радиация и нетермичните вредни ефекти.“

Блокиращи вълни

Уот Джоузеф от изследователската група WAVES в университета в Гент каза пред VRT, че съвременните домове вече са добре изолирани, което естествено ограничава проникването на сигнала. „Понякога само това е достатъчно, за да намали значително радиацията от близките антени“, каза той.

Възможно е също така да се използват специални покрития или обработки за прозорци, за да се блокират сигналите - техника, която понякога може да затрудни приемането на мобилни сигнали на закрито.

Кома признава загрижеността. „Някои хора си представят, че живеят в клетка“, каза той пред VRT. „Но материалите, които използваме, са предназначени да предпазват обитателите, без да правят дома тъмен или потискащ.“

