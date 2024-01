Колко пластмаса изпивате с бутилираната вода?

Ново проучване твърди, че нанопластмасите, които поглъщаме са в пъти повече от микропластмасите

Изследователи от университетите Колумбия и Рутгерс споделиха откритията си в издание на Proceedings of the National Academy of Sciences, след като са проучили пет проби от три марки вода, закупени от Walmart.

Учените отдавна подозират, че в бутилираната вода има малки пластмасови парчета, а предишни проучвания разглеждат разпространението на микропластмаси, които варират от 5 милиметра до един микрон. Един микрон е милионна част от метъра.

Последното проучване обаче разглежда нанопластмасите; частици с размери по-малки от един микрон.

Изследователите идентифицираха нанопластмасите с микроскоп, използвайки двойни лазери, и техните резултати установиха, че нивата на частици варират от 110 000 до 400 000 на литър.

Това означава, че средно един литър бутилирана вода съдържа около 240 000 нанопластмаси - около 10 до 100 пъти повече от броя на микропластмасите, пише CNN.

Екипът не е разкрил кои марки бутилки за вода е включил в проучването, но Naixin Qian, физикохимик от Колумбийския университет и водещ автор на изследването, обясни, че голяма част от пластмасата изглежда идва от самата бутилка и мембраната за обратна осмоза филтър, който се използва за предпазване от други замърсители.