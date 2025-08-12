Бум на фалшивите левове преди влизане в еврозоната. Как да разпознаем истинските?

След влизането в еврозоната също се очакват повече фалшиви евра, според финансовият експерт Макс Баклаян

Как може да разпознаем фалшивите банкноти? Има ли риск след влизането в еврозоната да се появят повече фалшиви евра? Какви фактори определят цената на златото? Винаги ли е подходящо да инвестираме в злато? Защитаваме ли парите си от инфлация като ги инвестираме в злато? На тези и други важни въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст финансовият експерт и предприемач с дългогодишен опит в търговията с инвестиционно злато Макс Баклаян.

„Българският лев ще спре да бъде официално платежно средство след 31 януари. Ако сте фалшификатор, ще се опитате да пласирате левовете си, докато това още е възможно – например в търговски обекти. След 1 февруари 2026 г. това ще може да става само в обменни бюра или банки, където работят специалисти и пласирането ще стане много по-трудно“, коментира Баклаян по повод ръста на фалшивите банкноти. По данни на БНБ между април и юни са отчетени 661 броя фалшиви стотачки.

Според Баклаян не само че се наблюдава ръст във фалшивите банкноти, но и огромният бум в търсенето на евро създава допълнителен натиск върху обменните бюра и финансовите институции.

„Всички, които търгуват с валута, са принудени да обработват значително по-големи обеми. А колкото повече работа има, толкова по-лесно се допуска човешка грешка – проверките се притъпяват, защото няма време за щателен контрол“, коментира още финансовият експерт.

Баклаян посочи, че разпознаването на фалшиви банкноти започва с няколко основни признака. Първото нещо, на което трябва да се обърне внимание, е дали банкнотата е релефна.

Вторият важен признак е водният знак. Това е част от банкнотата, където хартията е по-тънка и пропуска светлина по-лесно. При фалшификатите водният знак често липсва или е просто нарисуван, което си личи – светлината не преминава по същия начин.

Третият елемент е холограмната лента – при оригиналната банкнота тя променя светлосенките си, когато я движите. При фалшивите версии тези ефекти често са фиксирани и не се променят, тъй като са просто отпечатани.

Четвъртият съвет е да обърнете внимание на гърба на банкнотата. Фалшификаторите обикновено влагат усилия да имитират предната страна, тъй като тя е най-често разглеждана, но често неглижират гърба, където могат да се открият неточности и липсващи елементи.

„Ако обърнете внимание на тези четири елемента и банкнотата ги притежава, шансът да е фалшива не е нулев – човек не е експерт и може да пропусне нещо – но се доближава много до нула“, допълва Баклаян.

Според експерта с влизането в еврозоната се очаква значително увеличение и на фалшивите евра. По думите му докато левът е валута с ограничена употреба, използвана основно в България, еврото е втората най-търгувана валута в света, което означа, че има повече хора, които биха отпечатали фалшиви пари.

„Най-вероятно тези хора разполагат с по-добри машини и технологии. Затова трябва да станем още по-бдителни. Еврото притежава сериозни защити, които можем да проверим, за да сме сигурни, че банкнотата е истинска. Но апелът ми към хората е да повишат вниманието си – особено в началото. Колкото и да си мислим, че сме боравили с евро, истината е, че сме пипали много повече левове. От догодина ще използваме само евро и повечето хора още няма да са напълно запознати с валутата. Именно затова е нужно да бъдем изключително внимателни, докато свикнем с нея“, казва Баклаян.

Експертът също посъветва хората да обменят валута само в лицензирани обмени бюра и финансови институции. Репутацията на дадено бюро – неговият статут и бранд – трябва да бъдат гаранция, че парите, които получавате, са сигурни. Той допълни, че най-доброто решение е да изберем търговец, на когото имаме доверие – така ще можем спокойно да приберем банкнотите в джоба си, без притеснение.

