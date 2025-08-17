В тази страна безработните си плащат, за да имитират дейност в офис

Защо се появява тази тенденция?

В Китай младите безработни плащат, за да посещават фалшиви офиси и да имитират работна дейност. Този нов социален тренд се появява на фона на висока младежка безработица, която надхвърля 14%, и трудности за намиране на истинска работа в страната. Вместо да останат вкъщи, мнозина предпочитат да платят между 30 и 50 юана дневно( между 4 и 6 евро) , за да седят в офисни пространства, оборудвани с компютри, интернет и конферентни зали, и да „работят“ – поне на пръв поглед, предава BBC.

Снимка: Pexels

Пример за това е 30-годишният Шуй Джоу, който след провала на своя бизнес с храни започва да плаща за достъп до макет на офис в град Дунгуан. Там той прекарва по няколко часа дневно с други служители, създавайки усещане за колегиалност и екипна среда. Според него престоя в такъв офис не само повишава самодисциплината, но и носи психологическа подкрепа и социални контакти, които липсват при безработицата. Подобни „фалшиви офиси“ вече се срещат и в големите градове като Шънджън, Шанхай, Нанкин, Ухан и други.

Тези пространства не само осигуряват физическо място за престой, но и предлагат възможност на участниците да търсят истинска работа или да развиват собствен бизнес. Например, 23-годишната Сяовен Танг от Шанхай използва фалшив офис, за да представи доказателство за стаж пред университета си – условие за получаване на диплома. Тя пише онлайн романи, докато седи в офиса, комбинирайки преструвката с реална продуктивност.

Експерти по китайскaта икономика и социология описват явлението като отражение на дълбоката фрустрация и безсилие сред младото поколение, изправено пред несъответствие между образованието си и реалния пазар на труда.

Д-р Кристиан Яо го нарича „преходно решение“, което помага на младежите да запазят достойнството и социалната си идентичност. От своя страна, собственикът на компанията Pretend To Work, 30-годишният Фейю, подчертава, че не продава просто място, а „достойнството да не си безполезен човек“, превръщайки бизнеса си в социален експеримент, който подкрепя нуждите на младите хора.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN