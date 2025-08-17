5 компании, основани по време на криза

Примерите могат да ви вдъхновят

Може да изглежда безразсъдно да се мисли за стартиране на нов бизнес по време на рецесия, когато бъдещето изглежда несигурно и икономическите последици са невъзможни за предвиждане. Но се оказва, че създаването на стартъп в условия на икономически спад всъщност може да ви е от полза по много начини. Не само че има много нови и непредвидени проблеми за решаване, но и се сблъсквате с много по-малко конкуренти.

Примерите по-долу, цитирани от Looka, може да ви вдъхновят да помислите как да започнете малък бизнес. Ето няколко големи компании, за които вероятно никога не сте знаели, че са основани по време на рецесии.

1. Netflix

Година на основаване: 1997 г.

Легендата разказва, че основателят Рийд Хейстингс бил мотивиран да стартира онлайн услуга за отдаване под наем на DVD по пощата, след като Blockbuster му наложил такса от 40 долара за закъснение за това, че не върнал навреме копието си на Appollo 13. По ирония на съдбата, няколко години по-късно, новородената компания почти се разпаднала, когато Blockbuster допуснала фаталната грешка да откаже да я изкупи по време на спукването на дот-ком балона в началото на 2000-те.

Netflix обаче устоя на бурята, като впрегна иновативния си дух, за да стане пионер в услугата за стрийминг на видео по заявка, каквато я познаваме днес, оставяйки своя физически конкурент завинаги зад гърба си.

2. Airbnb

Година на основаване: 2008 г.

Многомилиардният бизнес се ражда през август 2008 г., когато технологичните предприемачи Джо Гебия и Брайън Чески стартират проста онлайн платформа за отдаване под наем на надуваем матрак в апартамента си във високите наеми в Сан Франциско. Когато Голямата рецесия удря по-късно същата година, внезапно нуждата от краткосрочни жилища с ниски обвързвания се увеличи експоненциално. До март 2009 г. сайтът има над 10 000 потребители и 2500 обяви, а инвестициите на големи имена започнаха да прииждат не след дълго. Останалото е история.

3. Trader Joe’s

Година на основаване: 1958 г.

Обичаният магазин за хранителни стоки има скромен старт като верига магазини за хранителни стоки Pronto Markets, базирана в Лос Анджелис, създадена в бавната икономика в края на 50-те години на миналия век. Едва през 1967 г., вдъхновен от скорошно пътуване до тропиците, основателят Джо Коломб ребрендира магазина си „Trader Joe's“ и го трансформира в еклектичното място за любителите на храната с тики тематика, което познаваме и обичаме днес. Днес компанията управлява близо 300 магазина и броят им продължава да расте в САЩ.

4. Microsoft

Година на основаване: 1975 г.

В средата на 70-те години на миналия век, докато САЩ бяха потопени в стагфлация, двама начинаещи студенти, Бил Гейтс и Пол Алън, работеха усилено върху разработването на концепцията за лесен за ползване операционен софтуер за домашни и офис компютри.

До 1975 г. те официално основават компанията си под името Microsoft в Албакърки , която до края на следващата година реализира общи приходи от 16 000 долара (около 400 000 долара в днешни пари). В началото на 80-те години на миналия век Microsoft сформира партньорство, за да обедини продуктите си с технологичния гигант IBM (който самият е основан по време на „Дългата депресия“ от 1873 до 1896 г.).

5. Sports Illustrated

Година на основаване: 1954 г.

Стартирало в средата на 50-те години на миналия век, в края на рецесията, списанието Sports Illustrated се появява на сцената точно когато професионалният спорт набираше популярност в цялата страна. Първоначално отразявайки само елитни спортове като ръгби и яхтинг, изданието не реализира голяма печалба през първите си 12 години от съществуването си.

Едва десетилетие по-късно, когато разшири обхвата си и добави въздействащи цветни снимки, то се превърна в основния спортен журнал, с който всички сме запознати. Днес Sports Illustrated има над 3 милиона абонати.

