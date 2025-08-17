Каква е историята на звездата Michelin?

Тя започва през далечната 1889 г.

Историята на Michelin започва през далечната 1889 г. с братята Мишлен, Андре и Едуар, които основават компанията за гуми Michelin и създават Michelin Guide, първоначално безплатен пътеводител, който насърчава шофирането. С течение на времето списъците с ресторанти в гида стават популярни, което води до разработването на системата за звездно оценяване Michelin, която признава и класира изискани заведения за хранене.

До 20-те години на миналия век списъците с ресторанти в гида придобиват известност и Michelin започва да изпраща анонимни инспектори, които да оценяват ресторантите и да присъждат звезди. Системата със звезди Michelin еволюира, като една звезда означава „много добър ресторант в своята категория“, две звезди означават „отлична кухня, заслужаваща си да се посети“, а три звезди представляват „изключителна кухня, заслужаваща си специално пътешествие“, пише в сайта Michelin Guide.

Пътеводител Michelin, вече световен авторитет в областта на изисканата кухня, продължава да използва своята система за звездна оценка, за да признава и издига на преден план изключителните ресторанти. Ръководството сега оценява над 40 000 заведения в 25 територии, на три континента.

Кога е пусната „Зелената звезда на Michelin“?

През 2020 г. Michelin представя „Зелената звезда на Michelin“, която наподобява по-скоро петлистна детелина. Това е пряк отговор на безбройните креативни начини, по които инспекторите могат да видят, че ресторантите се стремят да намерят по-устойчиво хранене. Всички най-вдъхновяващи ресторанти работят по различен начин, но всички са ангажирани с това да направят гастрономията по-добра за света.

И така, какво е Зелена звезда на Мишлен? Това е ежегодна награда, която отличава ресторанти с образцови устойчиви практики. Всеки ресторант със Зелена звезда има свой собствен начин на работа – може да е особено ангажиран с местни съставки и сезонни продукти, да работи с производители, фермери и рибари, или да използва регенеративни методи, като например зеленчукови градини без копаене. Но като цяло те „се държат отговорни както за своите етични, така и за екологични стандарти“ и работят с производители и доставчици, за да избегнат отпадъците и да намалят или премахнат пластмасата от веригата за доставки.

Коя държава има най-много ресторанти със "Зелена звезда Michelin"?

Франция е лидерът в момента със 100 зелени звезди. 58 има в Италия, 57 в Испания, 36 във Великобритания и Ирландия, 35 в САЩ и 32 в Япония.