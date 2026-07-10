OpenAI обединява ChatGPT и Codex, за да създаде AI помощник за инженери

ChatGPT вече има близо 1 милиард потребители

OpenAI представи нова стъпка към превръщането на ChatGPT в цялостен работен инструмент. В четвъртък компанията обяви, че интегрира популярния си инструмент за програмиране Codex с настолното приложение ChatGPT. Целта е създаването на единна платформа за инженери и други професионалисти. Освен това OpenAI представи новата настройка Work за ChatGPT и серия от усъвършенствани AI модели от семейството GPT-5.6.

Последните продукти са част от по-широката стратегия на компанията – да разработва все по-мощни модели с изкуствен интелект, да ги предоставя на огромната аудитория на ChatGPT и да се превърне в ежедневен инструмент за милиони служители по света. По време на четвъртъчния livestream инженерът на OpenAI Тибо Сотьо заяви, че ChatGPT вече има близо 1 милиард потребители.

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OpenAI, която доскоро беше лидер в областта на генеративния изкуствен интелект, продължава да се конкурира за водещата позиция срещу компании като Anthropic, Google, Meta, SpaceXAI и по-достъпните китайски AI разработки. Конкурентният натиск се увеличава, като Meta също обяви в четвъртък първия си платен AI модел.

Codex първоначално беше създаден като инструмент за софтуерни инженери, но постепенно разшири приложението си към по-широк кръг потребители. Според доклад на OpenAI от юни, направления като анализ на данни и изследователска работа се развиват по-бързо от традиционното програмиране в Codex, а около 5 милиона души използват инструмента всяка седмица.

Ръководителят на Codex Андрю Амброзино определи интеграцията с ChatGPT като „само първата“ стъпка. Той заяви, че компанията работи върху обединяване на потребителското изживяване в уеб версията, мобилните приложения и настолните устройства, но целта е процесът да бъде направен внимателно, а не просто чрез механично сливане на две отделни системи. По време на представянето Сотьо и други представители на OpenAI показаха новата функция Work, която ще включва възможности от Codex като редактиране на файлове на компютъра и автономна работа в браузър.

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Междувременно OpenAI е подала поверителни документи за евентуално излизане на борсата. Все още не е ясно кога би могло да се проведе първично публично предлагане, като фактори като конкуренцията в сектора на изкуствения интелект, регулаторната намеса и развитието на технологиите могат да повлияят на сроковете. Попитан от CNBC дали компанията ще стане публична още тази година, главният изпълнителен директор Сам Алтман отговори: „Не знам.“