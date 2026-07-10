Цените на петрола продължават да растат, очаква се седмично поскъпване

Напрежението в региона се засили, след като иранските въоръжени сили атакуваха американска военна инфраструктура

Цените на петрола продължиха да се повишават и в днешната търговия, като се очаква да приключат седмицата със значителен ръст. Основната причина са засилените опасения за прекъсване на доставките от Близкия изток след подновените сблъсъци между САЩ и Иран, които отново затрудниха корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 19 цента, или 0,25%, до 76,49 долара за барел по време на азиатската търговия. Американският лек суров петрол WTI също добави 19 цента, или 0,26%, достигайки 72,27 долара за барел. За седмицата се очаква Брентът да отчете повишение от около 6%, а WTI – приблизително 5%.

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„Цените се отдръпнаха от върховете, достигнати в средата на седмицата, но рисковата премия остава висока, тъй като корабоплаването през Ормузкия проток е почти напълно блокирано и все още няма яснота кога ще бъде възстановено нормалното движение“, коментира Вандана Хари, основател на компанията за анализ на петролния пазар Vanda Insights. По думите ѝ обаче очакванията, че САЩ и Иран ще се върнат към дипломатически диалог, ограничават потенциала за още по-сериозно поскъпване.

Напрежението в региона се засили, след като иранските въоръжени сили атакуваха американска военна инфраструктура в държави от Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Иран. Ирански медии съобщиха и за серия експлозии в южната част на страната, включително в района на Бушехр, където се намира ядрената електроцентрала. Възобновяването на бойните действия забави пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток, откъдето преди войната преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и природен газ.

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Според данни за проследяване на корабния трафик, преминаването на танкери през пролива вчера е било почти напълно преустановено, докато корабособствениците оценяват рисковете след последните атаки. Те започнаха, след като Иран порази катарски танкер за втечнен природен газ край бреговете на Оман. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че не очаква конфликтът да прерасне отново в пълномащабна война и изрази увереност, че ситуацията ще бъде овладяна бързо.

Според Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в ANZ, пазарът е бил донякъде успокоен от решението на администрацията на Тръмп да не атакува иранската енергийна инфраструктура. По думите му именно това, заедно с изявленията на американския президент, че не очаква ескалация на конфликта, е ограничило по-силното поскъпване на петрола.