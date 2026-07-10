Курсът на еврото и долара за 10 юли 2026 г.

Курсът на еврото спрямо долара се повиши днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута поскъпна с 0,15 на сто до 1,1445 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1435 долара за евро.

Спрямо останалите водещи световни валути еврото отстъпва - с 0,14 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9210 фр., с 0,04 на сто спрямо британската лира до 0,8521 бр. лири и с 0,38 на сто спрямо японската йена до 184,87 йени.