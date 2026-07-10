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75.72 $/барел
Bitcoin
$63,907.4
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 10 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 10 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара се повиши днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.  

Единната валута поскъпна с 0,15 на сто до 1,1445 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1435 долара за евро. 

Спрямо останалите водещи световни валути еврото отстъпва - с 0,14 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9210 фр., с 0,04 на сто спрямо британската лира до 0,8521 бр. лири и с 0,38 на сто спрямо японската йена до 184,87 йени. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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