OpenAI представя нова версия на ChatGPT от утре

Доналд Тръмп подписа заповед за създаване на доброволна рамка за разработчиците на AI

OpenAI, компанията, която стои зад ChatGPT, ще представи публично най-мощния си модел GPT-5.6 на 9 юли. Пускането му беше отложено през юни по искане на правителството на САЩ заради опасения за националната сигурност, свързани с възможността усъвършенствани системи с изкуствен интелект да бъдат използвани по неправомерен начин, предава The Straits Times.

Новият модел ще се появи малко след като американското правителство премахна ограниченията върху последните AI модели Fable и Mythos на Anthropic. Това се случи по-малко от три седмици след като на компанията беше наредено да ограничи достъпа до тях заради потенциални рискове за националната сигурност.

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Вашингтон засили контрола върху разработването и разпространението на най-модерните модели с изкуствен интелект, за да може по-добре да оценява възможни заплахи. Основните притеснения са свързани с риска подобни технологии да бъдат използвани от военни или разузнавателни структури в Китай, Русия или други държави, определяни като потенциален риск.

Според информация на Axios, цитирана от Reuters, Министерството на търговията на САЩ е одобрило широкото разпространение на GPT-5.6 след допълнителни тестове от страна на правителството в рамките на новата система за надзор върху най-напредналите AI технологии. Преди това OpenAI беше ограничила достъпа до модела само до малка група проверени партньори, чиито данни и обратна връзка бяха предоставени на властите.

„GPT-5.6 Sol, заедно с Terra и Luna, ще бъдат пуснати публично този четвъртък. Разширяваме достъпа до предварителен преглед в световен мащаб“, съобщи компанията в публикация в социалната платформа X, без да предоставя допълнителни подробности. Sol ще бъде най-мощният модел на OpenAI досега, Terra ще бъде по-достъпна средна версия, а Luna – най-рентабилният вариант.

Засиленият контрол върху изкуствения интелект започна, след като президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаване на доброволна рамка за разработчиците на AI. Тя позволява на компаниите да предоставят „гранични модели“ на американското правителство до 30 дни преди пускането им за доверени партньори. Междувременно Anthropic предупреди, че е вероятно да бъде невъзможно всеки AI модел да бъде напълно защитен от т.нар. jailbreak атаки, които могат да отключат потенциално вредни възможности.