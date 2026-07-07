20 млн. деца използват изкуствен интелект и го усвояват по-бързо от възрастните

Най-малко 20 милиона деца в 10 държави вече използват изкуствен интелект, показва нов анализ на УНИЦЕФ, цитиран от Еuronews. Според организацията младите хора възприемат технологията над три пъти по-бързо от възрастните, като все по-често я използват за помощ с домашните работи, обучението, а в някои случаи и за лични съвети. В същото време агенцията предупреждава, че защитата на децата изостава от бързото навлизане на тези технологии.

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Данните показват, че повече от 2 милиона деца – или едно на всеки десет – се обръщат към изкуствения интелект за съвет по въпроси, които ги тревожат. Около 13 милиона използват AI инструменти, за да подпомогнат ученето и изпълнението на домашните си задачи. Според УНИЦЕФ децата са все по-изложени на системите с изкуствен интелект, начина им на работа, бизнес моделите зад тях и начина, по който се обработват личните им данни, без да разполагат с достатъчно възможности да се защитят или да оспорят тези практики.

Организацията предупреждава още, че дългосрочните последици от използването на изкуствен интелект върху младите хора все още не са достатъчно проучени. Според УНИЦЕФ тепърва се натрупват доказателства за влиянието му върху когнитивното развитие, емоционалната зависимост и риска от различни вреди, като подчертава, че цяло поколение на практика израства в условията на глобален експеримент.

Самите деца също изразяват притеснения. Една трета от участниците в изследването смятат, че изкуственият интелект може да бъде използван за измами, манипулации и разпространение на дезинформация, а една четвърт се опасяват, че техни снимки или видеоклипове могат да бъдат използвани за създаване на сексуално откровени дийпфейкове. Според УНИЦЕФ много AI системи достигат до децата без достатъчно мерки за безопасност, а защитата им често остава на заден план.