В тази европеейска страна се появява един милионер на всеки 15 минути

Наша съседка се отличава в списъка по ръст на милионери

Източна Европа регистрира най-бърз растеж на доларовите милионери в процентно изражение, докато Великобритания, Франция и Испания се нареждат точно зад САЩ по брой на новодобавените милионери.

Близо един милион души са се присъединили към редиците на милионерите в щатски долари по целия свят през 2025 г., според UBS, което се равнява на повече от 2680 нови милионери на ден, 112 на час или почти две на минута, пише Euronews.

Европа е двигател на ръста на милионерите извън САЩ

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Европа е с най-голям принос за увеличаването на броя на доларовите милионери извън САЩ. При сегашните валутни курсове 1 млн. долара се равнява на около 875 хил. евро.

В абсолютни числа най-много нови милионери в Европа са се появили във Великобритания и Франция. Във Франция се появява милионер на всеки 15 минути. През 2025 г. Великобритания е добавяла средно по 118 нови доларови милионери на ден, а Франция – по 95.

Източна Европа води по темп на растеж

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Макар че западноевропейските държави създават повече милионери като брой, най-бързият ръст в процентно изражение е в Източна Европа. Първите пет места сред 30-те най-бързо растящи пазара в света са заети от европейски държави – членки на ЕС, страни кандидатки, членове на ЕАСТ и Обединеното кралство.

Начело е Литва с ръст от 8%, което означава 921 нови доларови милионери през 2025 г. Следват:

Турция – ръст от 6,4% и 5650 нови милионери;

Латвия – 5,7% и 1131 нови милионери;

Унгария – 5,3% и 1349 нови милионери;

Ирландия – 5,2%, но с най-голям абсолютен ръст сред тези държави – 9491 нови милионери.

Полша отчита увеличение от 4%, а Гърция – 3,5%.

Според UBS тези темпове зависят и от това колко хора вече са били близо до прага от 1 млн. долара нетно богатство през предходната година.

Великобритания, Франция и Испания са сред лидерите по абсолютен брой

Броят на доларовите милионери се е увеличил още с:

3,1% в Испания;

2,4% в Италия;

1,8% във Великобритания;

1,5% във Франция;

1% в Швейцария;

0,9% в Германия.

Тези проценти изглеждат по-ниски, тъй като държавите вече имат голям брой милионери. Затова абсолютните числа дават по-реалистична представа за мащаба на растежа.

САЩ остават далеч пред останалите

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САЩ са регистрирали най-голямото увеличение в света – 441 078 нови доларови милионери, което представлява почти половината от глобалния ръст.

Сред първите десет държави по абсолютен брой нови милионери попадат и петте най-големи европейски икономики. Всички останали европейски държави са добавили под 10 хил. нови милионери.

В световния топ 10 са още:

Япония – 31 428;

Индия – 31 033;

Австралия – 25 089;

Русия – 21 951.

По над 1200 нови милионери на ден в САЩ

През 2025 г. в САЩ средно по 1208 души дневно са преминавали границата от 1 млн. долара нетно богатство или около 47 души на час.

Сред европейските държави:

Великобритания е добавяла средно по 118 нови милионери дневно

Франция – 95

Испания – 90

Италия – 67

Германия – 66

Според UBS това показва, че „повече хора се изкачват по стълбицата на богатството, най-богатите укрепват позициите си, а растежът обхваща необичайно широк кръг от пазари“.

Нито една от 56-те икономики, включени в изследването на UBS, не е завършила 2025 г. с по-малко доларови милионери, отколкото е имала в началото на годината.

Какво показват тези данни?

Над 40% от всички доларови милионери в света живеят в САЩ, повече от 23,6 млн. души от общо около 57,5 млн., включени в извадката на UBS. Западна Европа е дом на близо 15 млн. доларови милионери, или около една четвърт от общия им брой.

Докладът подчертава, че броят на милионерите не е пряко отражение на размера или силата на една икономика, нито на средното богатство на населението. Влияние оказват и фактори като нивото на собственост върху жилищата, частните пенсионни спестявания и данъчните стимули за спестяване и инвестиране.

UBS определя нетното богатство като стойността на финансовите активи и реалното имущество (главно жилища), притежавани от домакинствата, след приспадане на техните задължения.